Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại đoạn video gây tranh cãi của Keonho - thành viên nhóm CORTIS, khi nam thần tượng bị cho là có thái độ thiếu tôn trọng với tiền bối. Cụ thể, video ghi lại phản ứng của Keonho lúc nghe aespa giành chiến thắng thứ ba cho lần comeback với ca khúc Rich Man trên Show! Music Core của MBC từ hồi tháng 9/2025. Chiến thắng là kết quả của cuộc đua vô cùng sít sao giữa aespa và Haechan (NCT) với CRZY.

Clip gây tranh cãi của Keonho

Haechan có mặt trực tiếp tại buổi phát sóng, trong khi aespa đang ở nước ngoài dự The Fact Music Awards. Khi tên aespa được xướng lên, camera đã bắt được khoảnh khắc Keonho đứng phía sau Haechan và biểu cảm của tân binh này ngay lập tức lọt vào mắt cư dân mạng. Trong clip ngắn lan truyền với tốc độ chóng mặt, nam tân binh được thấy chu môi, hành động này khiến không ít người cho rằng Keonho đang nhăn mặt hoặc tỏ thái độ khó chịu.

3 giây bị chỉ trích của Keonho

Lúc ấy, aespa không có mặt ở show

Dù khoảnh khắc đã làm dân mạng dậy sóng từ 3 tháng trước, nhưng khi viral trở lại vì bị "đào", hành động của Keonho vẫn khiến netizen chia phe tranh cãi. Thời điểm ấy, nhiều fan aespa tỏ ra vô cùng bức xúc, thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội trên X và nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Keonho lập tức đối mặt với hàng loạt chỉ trích, nhiều người cáo buộc anh có thái độ thiếu tôn trọng với aespa.

Bức ảnh khiến Keonho bị chỉ trích 3 tháng trước nay viral trở lại

Dưới phần bình luận, không ít ý kiến đặt dấu hỏi về cách cư xử của tân binh 16 tuổi, cho rằng anh không biết kiểm soát biểu cảm cũng như chưa thể hiện sự lễ phép với tiền bối. Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng sự kính trọng mà CORTIS thường thể hiện trước các đàn anh cùng công ty dường như không được dành cho các tiền bối đến từ công ty khác (đặc biệt là SM), dẫn đến việc nhóm bị nhận xét là ganh đua, ghen ghét lộ liễu ngay trước ống kính.

Một số khán giả cho rằng thật khó để quy kết “thái độ” của Keonho chỉ từ một khoảnh khắc vài giây

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng ý với góc nhìn tiêu cực này. Một số khán giả cho rằng thật khó để quy kết “thái độ” của Keonho chỉ từ một khoảnh khắc vài giây, biểu cảm của nam thần tượng có thể là phản ứng vô thức, thói quen cá nhân, hoặc đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên trước kết quả quá sát nút. Nhiều người cũng nhấn mạnh Keonho mới 16 tuổi và vẫn đang học cách kiểm soát biểu cảm khi lên sóng trực tiếp. Fan CORTIS thậm chí lên tiếng bảo vệ, khẳng định việc chu môi hay nhíu mặt vốn là thói quen thường thấy của thành viên CORTIS trong vlog, hậu trường và các clip đời thường, hoàn toàn không mang hàm ý tiêu cực.

Keonho sinh ngày 14/02/2009, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nam CORTIS trực thuộc BigHit Music (HYBE). Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng gương mặt điển trai và thần thái cuốn hút, nam thần tượng đã nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trong đội hình nhóm ngay từ khi debut. Trước thời điểm ra mắt, Keonho đã có mức độ nhận diện cao trên mạng xã hội và thường xuyên tạo hiệu ứng lan truyền mỗi khi xuất hiện trong ảnh teaser hay các video hậu trường.

Ngay từ màn chào sân, Keonho cùng CORTIS đã gây tiếng vang lớn khi EP đầu tay vươn thẳng vào top 20 Billboard 200. Song song đó, các ca khúc What You Want và GO! cũng nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, càng củng cố vững chắc danh hiệu “quái vật tân binh” của CORTIS trong năm debut.