Tuần trước, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã lên sóng tập 13, hé lộ nốt diễn biến vòng đấu solo của 18 thí sinh. Tập 14 sắp tới, đêm Chung kết mùa 2 sẽ chính thức khép lại sau 4 tiết mục đấu nhóm và tiến đến phần công bố giải thưởng. Sang đến ngày 9/12, số lượt vote đã bị ẩn đi theo đúng thể lệ BTC đưa ra từ ban đầu. Vì vậy, đường đua chạm tới Best5 và chức vô địch càng thêm căng thẳng và khơi dậy trí tò mò của đông đảo người hâm mộ.

Một trong những sân khấu gây chú ý nhất là Chờ Anh Về được thể hiện bởi B Ray và AMEE. Sau một khoảng thời gian dài, người hâm mộ mới có dịp thấy AMEE trở lại đam mê ca hát, cũng như bộ đôi tái hợp kể từ khi xô đổ các BXH nhạc số với Ex’s Hate Me và Anh Nhà Ở Đâu Thế. Video trình diễn của 2 nghệ sĩ hiện đã thu về hơn 1,2 triệu view, tạm thời dẫn đầu tập 13.

CHỜ ANH VỀ - B Ray x AMEE x Masew - Anh Trai Say Hi

Mới đây, BTC đã tung ra những thước phim hậu trường làm nên phiên bản cuối cùng của Chờ Anh Về. Tại phòng thu, “thầy giáo” Bùi Duy Ngọc tham gia hỗ trợ thu âm cho B Ray và AMEE. Khoảnh khắc 2 anh em trêu chọc, cười đùa khiến người hâm mộ thích thú.

B Ray và AMEE tương tác dễ thương trong phòng thu

Nữ ca sĩ trẻ nhõng nhẽo cho rằng câu hát “túi mình đầy” không phù hợp với hình ảnh và phong cách của mình. B Ray khích lệ cô nàng, xin xỏ “hát cho anh, đừng hát cho ai khác”. Thế là giọng ca Đen Đá Không Đường đã bị thuyết phục ngay và luôn. Dù vậy, theo đúng bản lyrics chính thức, phần lời “túi mình đầy” không hề được cho vào.

Nhiều người để lại bình luận rằng chemistry của bộ đôi như được “kích hoạt lại” sau nhiều năm, khiến họ không khỏi nhớ về thời kỳ của Ex’s Hate Me và Anh Nhà Ở Đâu Thế. Điều khiến fan bàn tán nhất chính là “đặc quyền” mà B Ray dường như luôn có với AMEE: chỉ cần anh nói một câu là cô nàng lập tức mềm lòng, đổi ngay thái độ, khiến người xem vừa buồn cười vừa ghen tị.

Ít khi B Ray nũng nịu như thế này

Chính từ đây, nhiều khán giả bắt đầu tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với B Ray và AMEE vậy?”, vì mức độ ăn ý và tương tác giữa cả hai ngày càng thân thiết đến đáng ngờ. “Biết đâu lại có màn collab mới cũng nên” - 1 netizen cho hay.

Bài hát Chờ Anh Về phô diễn sức mạnh nguyên bản của B Ray, nơi anh tỏa sáng bằng những ver rap thu hút. Ca khúc mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, kể về hành trình của một chàng trai mải mê bươn chải để tìm kiếm thành công, mong một ngày trở về với gia đình. AMEE với chất giọng ngọt ngào, mềm mại đặc trưng đan xen với những ver rap chất chứa nội tâm của B Ray tạo nên tổng thể tiết mục hấp dẫn, hứa hẹn trở thành bản hit mới. Điểm nhấn ở tiết mục là phần rap với flow biến hóa liên tục đầy thú vị từ B Ray.

Trước khi tái hợp trên sân khấu Anh Trai Say Hi, B Ray và AMEE đã từng là bộ đôi “cứ ra bài là hit” của Vpop. Năm 2019, cả 2 liên tiếp tạo nên hai cú nổ lớn với Ex’s Hate Me và Anh Nhà Ở Đâu Thế, khiến mạng xã hội thời điểm đó gần như bị bao phủ bởi loạt câu hát viral và clip cover. Sự kết hợp giữa phong cách rap cool ngầu của B Ray và màu sắc ngọt ngào, tươi mới của AMEE từng được khán giả đánh giá là “đúng người đúng thời điểm”, tạo nên hiệu ứng bùng nổ khó lặp lại.

Chính vì vậy, mỗi lần hai người đứng chung sân khấu, người xem lại có cảm giác ký ức 2019 - đầu 2020 ùa về, thời điểm mà tên tuổi của B Ray và AMEE luôn xuất hiện trên top các bảng xếp hạng. Lần tái hợp ở Chờ Anh Về vì thế càng khiến fan phấn khích, như được chứng kiến lại một mảnh Vpop huy hoàng mà bộ đôi này từng góp phần tạo nên.

