Tối 6/12, tập 13 của Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng với diễn biến tiếp theo của Chung kết 1 - vòng solo của 18 Anh Trai. Sau loạt tiết mục trước, 9 cái tên còn lại lần lượt bước lên sân khấu để phô diễn màu sắc âm nhạc cá nhân gồm CONGB, Sơn.K, Vương Bình, B Ray, Ryn Lee, Hải Nam, Gill, Vũ Cát Tường và BigDaddy. Nhưng spotlight của đêm thi lại thuộc trọn về một nhân vật thậm chí không nằm trong dàn Anh Trai: AMEE.

Sân khấu Chờ Anh Về của B Ray và AMEE tại Chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2

Hot nhất chính là sân khấu solo của B Ray khi bất ngờ mang theo cô em gái AMEE trình diễn ca khúc Chờ Anh Về. Màu sắc R&B nhẹ nhàng, ngọt lịm đặc trưng của cả hai khiến cả sân khấu mềm ra chỉ sau vài giây. Câu chuyện về chàng trai bươn chải ngoài kia tìm thành công để rồi mong một ngày trở về với gia đình - qua giọng kể của HLV Rap Việt càng thấm hơn khi AMEE mở giọng. Vừa cất câu đầu tiên, MXH bùng nổ.

Hơn nửa năm qua khán giả “đói” nhạc AMEE đến mức nghe một nốt cũng đủ gây náo loạn. Chemistry giữa AMEE và B Ray mạnh đến mức dân tình comment rần rần: “Bray x Amee thì lụm luôn top 1”, “Hai người này mà feat là auto peak”, “Đúng kiểu biết là ăn ý nhưng không nghĩ lại hợp đến vậy”, “Voice Amee đỉnh quá, nghe xong chỉ muốn replay”.

AMEE là át chủ bài của B Ray mang đến đêm Chung kết solo

Giọng AMEE và B Ray vẫn ăn ý như ngày nào

Bùng nổ phản ứng giữa B Ray và AMEE

Không ít người còn đùa rằng AMEE chỉ cần thở thôi cũng viral. Sân khấu kết hợp của AMEE trở thành đề tài hot nhất đêm, thậm chí áp đảo luôn phần thảo luận của các stage solo. Sau nhiều tháng mất hút, sự xuất hiện của AMEE khiến netizen phấn khích hơn bao giờ hết. Đến Trấn Thành ngồi ghế nóng cũng phải thắc mắc sao đến giờ cô nàng mới chịu lộ diện. AMEE thì khẳng định: “Chỉ cần B Ray nhắn, AMEE đồng ý liền” - một câu nói chứng minh độ thân thiết và niềm tin của cô dành cho đàn anh. B Ray cho thấy tầm nhìn đúng đắn khi đưa AMEE trở lại sân khấu. Karik phải cảm thán B Ray thực sự biết tận dụng quan hệ cá nhân, "cỡ AMEE thì chịu rồi".

Phản ứng MXH, cái tên AMEE hot hơn cả dàn Anh Trai

Đáng chú ý, đây là sân khấu đầu tiên của AMEE sau khi tuyên bố rời công ty quản lý cũ ST.319 và bắt đầu hoạt động độc lập. Với xuất thân từ hệ thống đào tạo kỷ luật của ST.319, AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) được xem là một trong những gương mặt Gen Z thành công nhất Vpop. Ra mắt solo năm 2019 với Anh Nhà Ở Đâu Thế, cô nhanh chóng định danh bằng dòng Pop R&B trẻ trung, tạo nên loạt hit viral mạng xã hội như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé… Album đầu tay dreAMEE giúp cô mang về Best New Asian Artist Vietnam tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh 2020, khẳng định vị thế “át chủ bài” của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Sân khấu đầu tiên của AMEE hậu rời công ty

Nhiều khán giả đã gọi tên AMEE trong wishlist line-up Em Xinh Say Hi năm sau

Nhưng vài năm gần đây, AMEE rơi vào trạng thái im ắng kéo dài. Sân khấu gần nhất của cô là từ tháng 3, sản phẩm cuối cùng là EP MỘNGMEE và MV Mộng Yu (8/2024) hợp tác cùng MCK. Đến tháng 6/2025, cô chỉ góp giọng trong bài Từ 1 Sẽ Thành 2 của Kai Đinh rồi biến mất. Không có lịch diễn, không hoạt động, khiến fan đùa rằng cô nàng bị “nhốt dưới tầng hầm”. Bởi vậy, chỉ một sân khấu ngắn tại Anh Trai Say Hi đủ tạo hiệu ứng dữ dội. Nhiều khán giả đã gọi tên AMEE trong wishlist line-up Em Xinh Say Hi năm sau, mong chờ một màn trở lại thật sự và bùng nổ đúng với tiềm năng vốn có.