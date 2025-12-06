Chiều ngày 6/12, Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2025 đã diễn ra tại sân vận động Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), thu hút đông đảo người hâm mộ tới tham dự. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức thường niên, AAA 2025 đã đón chào màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám châu Á như Yoona, IU, Park Bo Gum, IVE, Kim Yoo Jung, ALLDAY PROJECT, Stray Kids…

Tuy nhiên, thảm đỏ AAA năm nay thật sự khiến cư dân mạng “cười không được, khóc không xong”. Phông nền màu hồng đậm gắn đầy hoa to bản, ánh sáng ngoài trời đơn giản đến mức thô sơ - tổng thể bị netizen xứ Trung chê chẳng khác gì sân khấu văn nghệ hay tiệc cưới hội chợ. Cảnh nghệ sĩ ngồi trên xe điện từ từ di chuyển vào khu thảm đỏ lại càng làm bầu không khí trở nên quê xệ. Có người còn đùa rằng cảnh tượng này không khác gì nhóm du khách đi tham quan sở thú.

Netizen trêu rằng màn đưa đón nghệ sĩ tới thảm đỏ như buổi đi thăm sở thú

Không ít người đặt câu hỏi về chi phí vận hành và sự chuyên nghiệp của ban tổ chức. Những chi tiết như phông nền sến súa, hệ thống ánh sáng tạm bợ và cách bố trí sân khấu xập xệ khiến khán giả nghi ngờ ngân sách bị cắt giảm mạnh. Một số tài khoản còn thẳng thừng chỉ trích công tác chuẩn bị cẩu thả, cho rằng chất lượng sự kiện hoàn toàn không tương xứng với danh tiếng và quy mô của một lễ trao giải lớn.

Dù vậy, phải công nhận rằng dàn line-up đẹp điên đảo, visual của ai cũng đỉnh cao đến mức có thể “cứu nguy” cho cả phần setup thảm hoạ của lễ trao giải. Yoona, IU, Jang Wonyoung, JJ Lin, Park Bo Gum… đều xuất hiện với phong thái và nhan sắc không chê được. Màn trình diễn sau đó của các nhóm như RIIZE, Cortis, MEOVV… phần nào kéo lại được sự hụt hẫng khiến nhiều khán giả thừa nhận rằng dù thảm đỏ kém chuyên nghiệp, nhưng sân khấu vẫn có thứ đáng để mong chờ.

Dư luận thì chia làm nhiều luồng. Các hashtag “AAA hội chợ”, “sân khấu tiệc cưới”, “thảm đỏ sến súa”... xuất hiện dày đặc. Có người xem đây là minh chứng cho căn bệnh “hình thức hơn nội dung” của làng giải trí, nhưng cũng không ít fan khẳng định nghệ sĩ quá chuyên nghiệp nên vẫn đủ sức cứu chương trình.

Nhan sắc và màn trình diễn của các nghệ sĩ đã vớt vát được phần nào

Một vài ý kiến còn so sánh với những sự kiện trước đây, chẳng hạn như concert SMTOWN ở Mexico năm 2025 cũng từng bị trêu là “phong cách nông thôn”, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn hay lượng khán giả. Lần này, AAA chọn tổ chức thảm đỏ ngoài trời tại Đài Loan (Trung Quốc), phần nào bị hạn chế về điều kiện không gian. Tuy nhiên, phần đông khán giả vẫn cho rằng một lễ trao giải tầm cỡ quốc tế cần phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về thẩm mỹ và dàn dựng. Thảm đỏ xập xệ có thể là chủ đề vui vẻ trên mạng, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của chính sự kiện.