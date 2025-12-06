Ngày 6/12, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) lập tức trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á khi quy tụ dàn sao “khủng” của Kpop như IU, Park Bo Gum, Lee Jun Ho, Kim Yoo Jung, IVE, Stray Kids, CORTIS… Bên cạnh sự hoành tráng về quy mô, danh sách giải thưởng năm nay cũng gây ra không ít tranh luận trong cộng đồng fan.

Jang Wonyoung được "o bế", IU trở thành nữ hoàng AAA

Jang Wonyoung tiếp tục trở thành tâm điểm khi được AAA “chọn mặt gửi vàng” làm MC năm thứ năm liên tiếp. Từ 2021 đến 2025, nữ thần tượng đều đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình chính - một nhiệm vụ đòi hỏi khả năng ngoại ngữ, sự chuyên nghiệp và năng lượng bền bỉ suốt nhiều giờ đồng hồ. Khán giả vẫn còn ấn tượng sâu sắc khoảnh khắc Wonyoung đứng trên giày cao gót hơn 7 tiếng tại AAA 2023 mà vẫn giữ được sự rạng rỡ, nụ cười và phong thái hoàn hảo.

Đến năm 2024, cô dẫn cùng Sung Hanbin và Ryu Junyeol, đồng thời mang về danh hiệu Nữ hoàng AAA, một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mình. Năm nay, khi đồng hành cùng Lee Jun Ho, Jang Wonyoung tiếp tục được trao liền hai giải lớn: Biểu tượng AAA và Nghệ sĩ châu Á, củng cố vị thế “gương mặt đại diện thế hệ mới” của Kpop.

Jang Wonyoung được AAA hết mực o bế

Trong khi đó, IU gần như “thống trị” mùa giải khi liên tục được xướng tên ở loạt hạng mục quan trọng. Từ Daesang Nghệ sĩ của năm (Diễn viên) đến Cặp đôi đẹp nhất, AAA Fabulous, Xu hướng nóng, và AAA 10 Nghệ sĩ solo huyền thoại - tất cả đều phản ánh sức ảnh hưởng bền vững của “em gái quốc dân”. Dù là âm nhạc, concert hay phim ảnh, IU luôn tạo ra hiệu ứng bùng nổ mỗi khi xuất hiện. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc, phong cách nghệ thuật tinh tế và khả năng biến mọi màn comeback thành sự kiện lớn giúp IU duy trì ngôi vị hàng đầu Kpop hơn một thập kỷ mà chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt.

IU thắng lớn ở các hạng mục Diễn viên

Tranh cãi chia giải bùng nổ dữ dội - loạt siêu sao "ra chuồng gà"

Điểm nóng nhất của AAA 2025 chính là hệ thống giải thưởng Daesang gây tranh cãi. Bên cạnh ba Daesang truyền thống: Nghệ sĩ, Album và Bài hát, ban tổ chức năm nay tiếp tục tung thêm loạt hạng mục mới như Daesang Biểu tượng âm nhạc của năm (LE SSERAFIM), Daesang Phần trình diễn của năm (RIIZE), Daesang Sân khấu của năm (ATEEZ)… Việc xuất hiện quá nhiều danh hiệu khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh luận dữ dội. Không ít người cho rằng AAA đã “lạm phát Daesang”, chia nhỏ giải để chiều lòng fandom, khiến danh hiệu vốn được xem là cao quý nhất của lễ trao giải trở nên dễ dãi và giảm giá trị trông thấy.

Daesang Biểu tượng âm nhạc của năm cho LE SSERAFIM bị chê cười

IVE nhận về Daesang Bài hát của năm cho Rebel Heart

RIIZE nhận Daesang Màn trình diễn của năm

Stray Kids là cái tên hiếm hoi thắng giải Daesang Album của năm một cách thuyết phục nhờ doanh thu tốt

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ ra sự bất hợp lý khi quá nhiều nghệ sĩ được trao Daesang, bất kể mức độ ảnh hưởng, thành tích nhạc số hay dấu ấn nghệ thuật trong năm. Những siêu hit năm qua phải kể đến như APT. (Rosé - Bruno Mars), GOLDEN (nhạc phim KPop Demon Hunters) hay Home Sweet Home - Too Bad (G-DRAGON) đều tàng hình ở các hạng mục lớn. Nhất là Daesang Bài hát của năm thuộc về Rebel Heart của IVE, làm dấy lên tranh cãi AAA ưu ái quá nhiều cho nhóm nhạc của Jang Wonyoung. Về thành tích, Rebel Heart rõ ràng không thể đọ lại những hit kể trên. Bên cạnh đó, AAA còn "đẻ" ra Daesang mới - Biểu tượng âm nhạc của năm trao cho LE SSERAFIM khiến fan Kpop chê cười, hoang mang về tiêu chí chấm giải. Stray Kids là cái tên hiếm hoi thắng giải Daesang Album của năm một cách thuyết phục nhờ doanh thu tốt

Nhiều khán giả bức xúc cho rằng một số cái tên chưa thật sự nổi bật trong năm, không có thành tích ấn tượng hoặc hoạt động có phần mờ nhạt, nhưng vẫn được trao giải lớn, khiến không ít người cảm giác rằng “ai cũng có quà, không ai ra về tay trắng". Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tiêu chí chấm giải và sự minh bạch trong quy trình chọn lựa.

G-DRAGON không được gọi tên ở Daesang, nhận cúp Nghệ sĩ solo huyền thoại

Sự phản ứng càng gay gắt hơn khi loạt siêu sao đình đám như BTS, BLACKPINK và G-DRAGON - những gương mặt có tầm ảnh hưởng vượt chuẩn Kpop lại chỉ xuất hiện trong hai hạng mục mang tính danh hiệu chung chung: AAA 10 Nghệ sĩ solo huyền thoại và AAA 10 Nhóm nhạc huyền thoại. Việc các “tượng đài” của ngành âm nhạc Hàn Quốc bị xếp vào nhóm giải mang tính tôn vinh chung, không gắn với thành tích cụ thể.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc nhiều giải thưởng thiếu tiêu chí rõ ràng, kèm theo sự vinh danh những nghệ sĩ không có nhiều hoạt động nổi bật, càng khiến AAA 2025 trở thành tâm điểm bàn tán và chỉ trích. Một bộ phận khán giả cho rằng lễ trao giải đang dần chạy theo độ phổ biến và mức độ huy động fandom, thay vì giữ vững chuẩn mực chuyên môn và vai trò tôn vinh đúng nghĩa.

Tổng kết AAA 2025: Daesang Nghệ sĩ của năm (Ca sĩ) - Stray Kids Daesang Nghệ sĩ của năm (Diễn viên) - IU Daesang Album của năm - Karma (Stray Kids) Daesang Bài hát của năm - Rebel Heart (IVE) Daesang Biểu tượng âm nhạc của năm: LE SSERAFIM Daesang Phần trình diễn của năm - RIIZE Daesang Sân khấu của năm - ATEEZ Daesang Nữ diễn viên của năm - Moon So Ri (OTT), Lim Yoona (TV) Daesang Nam diễn viên của năm - Park Bo Gum (OTT), Lee Junho (TV) Cặp đôi đẹp nhất: Park Bo Gum & IU Bonsang Nghệ sĩ xuất sắc nhất 2025: MONSTA X, ATEEZ, WOODZ, JJ Lin, LE SSERAFIM, Lee Jun Hyuk, Yoona, IVE, Stray Kids, Lee Junho, Kim Yoo Jung, RIIZE, ALLDAY PROJECT, Uhm Ji Won, IU, Moon So Ri, Park Bo Gum, Sato Takeru Tân binh của năm: Park Yoon Ho, KiiiKiii, ALLDAY PROJECT, CORTIS Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: AHOF, NEXZ, KickFlip Màn trình diễn xuất sắc nhất: KiiiKiii, CORTIS Làn sóng mới: Yunho (ATEEZ), ALLDAY PROJECT MV xuất sắc nhất: "Hands Up" (MEOVV) OST xuất sắc nhất: "Golden" (K-Pop Demon Hunters) AAA Icon: Choo Young Woo, CRAVITY AAA Emotive: Kang Yoo Seok, RIIZE AAA Potential: xikers AAA Fabulous: Lee Jun Ho, IU AAA Scene Stealer: Choi Dae Hoon AAA Best K-pop Record: IVE, Stray Kids, ATEEZ Ngôi sao châu Á: JJ Lin, Yoona, Sato Takeru Ban nhạc xuất sắc nhất: QWER Màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất: Arden Cho (vaio Rumi trong K-pop Demon Hunters) Nhà sản xuất xuất sắc nhất: 3RACHA (Stray Kids) Nghệ sĩ châu Á: Jang Wonyoung (IVE), Park Bo Gum Xu hướng nóng: IU Best Choice: Lee Yi Kyung, Shuhua(i-dle), Hyunjin (Stray Kids), Kim Chaewon (LE SSERAFIM), Hongjoong (ATEEZ) Biểu tượng của AAA: Jang Wonyoung (IVE) AAA Popularity: Lee Junho, Kim Hye Yoon, Stray Kids, NiziU, Im Young Woong, Yuqi (i-dle) Diễn viên xuất sắc nhất: Lee Hyeri, Cha Joo Young, Lee Jun Young, Choo Young Woo Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Choi Yena, Ash Island, CHANMINA, KISS OF LIFE, TWS, MEOVV AAA 10 History of K-Pop: MONSTA X AAA Grand Presence of K-POP - Felix (Stray Kids), Jang Wonyoung (IVE) AAA 10 Producer Huyền Thoại: BUMZU AAA 10 Legendary Kpop Master Professional: Seo Hyunjoo (Starship Entertainment) AAA 10 Cặp đôi huyền thoại - Park Bo Gum và Kim Yoo Jung AAA 10 Diễn viên huyền thoại - Lee Jun Hyuk, Uhm Ji Won AAA 10 Nghệ sĩ solo huyền thoại - IU, G-Dragon AAA 10 Nhóm nhạc huyền thoại - BLACKPINK, BTS



