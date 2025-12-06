Miss Cosmo 2025, cuộc thi nhan sắc quốc tế do Việt Nam sáng lập, đang bước vào giai đoạn cao trào khi đêm chung kết được ấn định diễn ra vào 20/12 tại Công viên Sáng Tạo, TP. Hồ Chí Minh. Sau mùa đầu tiên gây tiếng vang, mùa thứ hai tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ quy mô được nâng cấp cùng tham vọng đưa Việt Nam trở thành “điểm hẹn mới” của các sân chơi sắc đẹp toàn cầu.

Trước đó, các fanpage lớn trên Facebook liên tục “nhá hàng” về một nhóm nhạc nam đình đám sẽ xuất hiện trong đêm Grand Finale, khiến kỳ vọng của cộng đồng fan sắc đẹp và người hâm mộ Kpop tăng vọt. Nhiều bài đăng đồn đoán hay khẳng định là Super Junior, rồi EXO, thậm chí khẳng định “99% là BTS”. Việc này khiến bầu không khí hâm nóng từng ngày, càng thổi bùng sự tò mò của khán giả.

Trước đó, nhiều bài đăng đã rao tin đồn về một nhóm nam Kpop đình đám

Thế nhưng khi ban tổ chức chính thức công bố lineup gồm rapper Jessi và nhóm TEMPEST, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi.

Một bên tỏ ra hào hứng, đặc biệt khi TEMPEST có thành viên người Việt - Hanbin, cho rằng việc mời nhóm có người Việt về biểu diễn tại một sự kiện tầm quốc tế do Nhà nước đăng cai là vô cùng hợp lý. Nhiều bình luận còn bày tỏ niềm tự hào, kêu gọi ngừng chê bai và ủng hộ nghệ sĩ nước nhà.

Jessi và TEMPEST là 2 nghệ sĩ Kpop biểu diễn ở đêm Chung kết

Ở chiều ngược lại, không ít người tỏ rõ thất vọng vì “hy vọng nhiều - thất vọng nhiều”, cho rằng sự nhá hàng trước đó dễ khiến công chúng hiểu lầm. Một số ý kiến cho rằng lineup không đủ đỉnh như những gì được được hint, dẫn đến sự thất vọng kéo dài trong phần bình luận. Từ đó, hàng loạt tranh luận qua lại nổ ra: người bênh, kẻ chê, người lại chỉ trích fan quá “ảo tưởng”, kẻ khác thì trách truyền thông tạo hype quá đà.

MXH chia phe tranh cãi trước sự xuất hiện của TEMPEST

Chỉ trong vài giờ, bên dưới bài đăng đã trở thành “chiến trường” thu nhỏ: phe ủng hộ TEMPEST vì Hanbin là người con Việt Nam; phe phản đối vì kỳ vọng vào dàn sao hạng A; phe trung lập thì cho rằng đây là show hoa hậu, nghệ sĩ chỉ góp vui trình diễn, không nên đòi hỏi quá mức.

Sự chia phe dữ dội này cho thấy một điều là Miss Cosmo 2025 thực sự đang là tâm điểm chú ý, và mọi động thái của ban tổ chức, dù nhỏ hay lớn, đều đủ sức làm mạng xã hội dậy sóng.