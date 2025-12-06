Như thông lệ hằng năm, mới đây tạp chí âm nhạc danh giá Rolling Stone đã công bố danh sách tổng kết năm 2025 với danh sách: Top 100 Album hay nhất. Năm 2025 chứng kiến sự xuất hiện khá thưa thớt của nghệ sĩ Kpop trên các bảng xếp hạng của Rolling Stone, dù thị trường quốc tế vẫn ghi nhận nhiều sản phẩm bứt phá. Trong danh sách năm nay, chỉ có 2 album Kpop góp mặt.

Album Ruby xuất sắc góp mặt ở vị trí #29 trong Top 100 Album Hay Nhất của Rolling Stone

Một trong những gương mặt được chú ý trên bảng xếp hạng năm nay là Jennie, khi album solo đầu tay Ruby xuất sắc góp mặt ở vị trí #29 trong Top 100 Album hay nhất của Rolling Stone, đồng thời cũng là thứ hạng cao nhất mà nghệ sĩ Kpop đạt được trong danh sách Top 100 album hay nhất năm nay.

Ruby chứng minh sức hút mạnh mẽ của Jennie khi debut ở #7 Billboard 200, bán hơn 660.000 bản tại Hàn Quốc ngay tuần đầu, thiết lập kỷ lục mới cho một nữ nghệ sĩ solo Kpop trong năm 2025 và nhanh chóng vượt mốc 1 triệu bản toàn cầu chỉ trong bảy ngày đầu phát hành. Trên Spotify, nhiều bài hát thuộc album đồng loạt lọt vào bảng xếp hạng, giúp Ruby trở thành màn debut solo Kpop có lượt stream toàn cầu cao nhất năm.

Album Ruby từ khi lên sóng đã được giới chuyên môn đánh giá cao

Ca khúc chủ đề like JENNIE cũng tạo dấu ấn mạnh khi giữ #43 trong danh sách “Most-Streamed Songs of 2025 (Global)” của Spotify - thứ hạng cao nhất trong năm dành cho nghệ sĩ nữ Kpop. Bài hát đồng thời đưa Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng cuối năm của Apple Music (Top 100: Global 2025), khi like JENNIE cán mốc #62.

Jennie thành công với album đầu tay

Đáng nói, ngoại trừ Jennie với Ruby , ba thành viên còn lại của BLACKPINK đều vắng bóng hoàn toàn khỏi Top 100 Albums của Rolling Stone năm nay. Đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Rosé, khi cô sở hữu siêu hit APT. - ca khúc nằm trong album đầu tay ROSIE , từng tạo nên “cơn bão” toàn cầu: thống trị #1 Spotify Global Daily trong nhiều ngày, lọt Top 3 Billboard Global 200, phá kỷ lục bài solo nữ Kpop có ngày debut streaming cao nhất năm, và viral mạnh mẽ với hàng triệu lượt sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Rosé có siêu hit APT. phá đảo nhưng tổng thể album không được giới chuyên môn đánh giá cao

Nhờ hiệu ứng bùng nổ của APT ., album ROSIE cũng ghi dấu ấn rõ nét khi debut trong Top 10 Billboard 200, trở thành album solo của nữ nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất năm 2025. Doanh số digital và physical đều vượt mốc 1 triệu bản, đưa Rosé vào Top 5 nữ nghệ sĩ solo bán chạy nhất châu Á trong năm. Thế nhưng, bất chấp loạt thành tích vượt trội và sức ảnh hưởng toàn cầu, ROSIE vẫn không được Rolling Stone lựa chọn vào danh sách Top 100 Albums 2025. Rosé có siêu hit APT. phá đảo nhưng tổng thể album không được giới chuyên môn đánh giá cao khiến netizen không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Bất ngờ lớn nhất có lẽ thuộc về Chaeyoung (TWICE)

Bất ngờ lớn nhất có lẽ thuộc về Chaeyoung (TWICE) khi album debut solo LIL FANTASY vol.1 bất ngờ góp mặt ở #86 trong danh sách của Rolling Stone. Dù mới “chào sân” solo, Chaeyoung đã có màn thể hiện ấn tượng với hàng loạt thành tích đáng chú ý. Album debut ở #38 trên Billboard 200 (tuần 27/9/2025), đánh dấu lần đầu tiên Chaeyoung xuất hiện trên bảng xếp hạng album chính của Mỹ với tư cách nghệ sĩ solo.

Không chỉ vậy, LIL FANTASY vol.1 còn đạt #3 Billboard World Albums, đồng thời giữ vị trí #6 trên cả Top Album Sales lẫn Top Current Album Sales, trở thành một trong những album bán chạy nhất tại Mỹ trong tuần đó. Ngay ngày phát hành (12/9/2025), album lập tức vươn lên #1 Hanteo Daily Chart, và nhanh chóng lọt vào Top 5 iTunes Global Albums, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Chaeyoung ngay từ những bước đầu hoạt động solo.

Album MAYHEM được Rolling Stone xếp hạng #2 top 100 album hay nhất 2025

Sabrina Carpenter cũng góp mặt ở vị trí 13

Đáng nói, loạt popstar đình đám góp mặt tại bảng xếp hạng khiến Top 100 Album hay nhất của Rolling Stone trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lady Gaga xếp #2 với album MAYHEM được đánh giá cao về chất lượng. Sabrina Carpenter chứng minh sức hút sao Gen Z hot nhất với album Man's Best Friend ở vị trí #13.

Justin Bieber trở lại đường đùa với album Swag, xuất sắc giữ vị trí #20 trong danh sách

Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber trở lại đường đua với album Swag, giữ vị trí #20 trong danh sách. Album trước đó đã “gây bão” toàn cầu khi ra mắt trong top đầu Billboard 200, đồng thời ghi nhận hơn 500 triệu lượt stream trên Spotify chỉ trong tháng đầu phát hành. Swag được đánh giá là màn “lột xác” đáng chú ý của Justin, khi nam ca sĩ kết hợp pop-R&B với chất liệu điện tử đương đại, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa trưởng thành.

Album The Life of a Showgirl của Taylor Swift thành công về mặt thương mại nhưng Rolling Stone xếp thứ hạng #15

Album The Life of a Showgirl của Taylor Swift thành công về mặt thương mại nhưng Rolling Stone xếp thứ hạng #15. Ngay từ khi ra mắt, album đã thống trị hàng loạt các bảng xếp hạng hơn: debut #1 Billboard 200, phá kỷ lục doanh số tuần đầu của chính nữ ca sĩ tại Anh và dẫn đầu Apple Music tại hơn 60 quốc gia. Nhiều bài hát trong album cũng lọt top streaming toàn cầu, củng cố sức hút mạnh mẽ của Taylor tại thị trường quốc tế.

Album Debí Tiar Más Fotos của Bad Bunny được Rolling Stone xếp ở vị trí #1 trong danh sách Top 100 Album Hay Nhất Năm 2025

Bad Bunny tiếp tục chứng minh vị thế “ông hoàng Latin toàn cầu” khi album Debí Tiar Más Fotos được Rolling Stone xếp ở vị trí #1 trong danh sách Top 100 Album hay nhất năm 2025. Đây đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ cho sức ảnh hưởng vượt biên giới ngôn ngữ của nam nghệ sĩ. Debí Tiar Más Fotos được đánh giá là một trong những album táo bạo và giàu màu sắc nhất của Bad Bunny, khi kết hợp Latin trap, R&B hiện đại, pop đương đại và những giai điệu giàu cảm xúc theo hướng tự sự.

Rolling Stone ca ngợi album vì khả năng “vẽ nên bức tranh sống động về ký ức, tình yêu và sự tiếc nuối” thông qua lối kể chuyện đặc trưng của Bad Bunny. Với việc thống trị vị trí đầu bảng ở hạng mục danh giá nhất năm, album không chỉ củng cố danh tiếng của anh như nghệ sĩ Latin ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn trở thành dấu mốc quan trọng cho âm nhạc đa ngôn ngữ trong thị trường quốc tế.