Ngày 5/12, Krystal - cựu thành viên F(x) - đã chính thức tung ra MV solo debut mang tên Solitary . Trước đó vài ngày, cô nàng đã phát hành ca khúc trên các nền tảng nhạc số. Việc Krystal quyết định trở lại Kpop, nơi cô nàng bắt đầu mọi thứ, khiến cộng đồng mạng sục sôi. 10 năm kể từ lần cuối người hâm mộ được thấy nữ idol đứng trên một sân khấu ca nhạc, đây được coi là bước ngoặt ấn tượng trong hành trình sự nghiệp của cô.

Solitary là một bản nhạc R&B đượm tình cùng chút âm hưởng chillwave ở cuối thập niên 2000. Krystal thả giọng lả lơi, hờ hững trên những giai điệu mơ màng, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn tới người nghe. Cô nàng lựa chọn cách hát tối giản nhất có thể, không phô diễn kỹ thuật hay nốt cao. Tuy nhiên, chính vì thế bài hát thiếu nhấn nhá cao trào, không có tính replay cao.

Krystal - Solitary (Official Video)

MV tái hiện đúng tinh thần nội tâm của bài hát: sự đơn độc. Krystal xuất hiện trước gương, di chuyển tự do trong một căn phòng và nhảy múa giữa các bối cảnh như phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. MV được phủ lên những mảng màu phong phú, có sắc vàng xanh lạnh lẽo và hiệu ứng mờ ảo - gợi lên sự cô đơn và hành trình tìm lại bản thân của nữ idol.

Vào nghề từ năm 15 tuổi, Krystal vẫn giữ phong độ ổn định ở cả sắc lẫn dáng. Qua những thước phim nghệ thuật, mỹ nhân sinh năm 1994 toát ra dáng vẻ yêu kiều, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Body mảnh mai, thon thả hiện lên ở những phân đoạn tối om, chỉ có mỗi hình bóng cũng khiến fan điên đảo.

Krystal vẫn giữ phong độ ổn định ở cả sắc lẫn dáng

Cô nàng vẫn xinh đẹp và sang, trẻ trung không khác gì thời còn năng nổ hoạt động với tư cách thành viên F(x). Nếu có khác thì Krystal trở nên sắc sảo hơn, đằm thắm hơn, thần thái thì ngày càng toát ra chất điện ảnh - đúng với hướng đi hiện tại của cô. 10 năm chờ đợi cho một màn debut, người hâm mộ vừa bồi hồi mà vừa hạnh phúc khi Krystal vẫn còn nhớ đến gốc gác âm nhạc.

Nhiều netizen cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Solitary vượt 32.000 bản chỉ sau 9 ngày pre-order, một thành tích vượt xa kỳ vọng cho một nghệ sĩ lâu năm không còn hoạt động idol thường xuyên. Khán giả cho rằng Krystal đang đi đúng hướng khi chọn âm nhạc phù hợp hình ảnh trưởng thành, thay vì chạy theo thị hiếu thị trường.

Người hâm mộ vừa bồi hồi mà vừa hạnh phúc khi Krystal vẫn còn nhớ đến gốc gác âm nhạc

Krystal Jung sinh năm 1994, ra mắt năm 2009 với nhóm F(x), một trong những girlgroup có màu sắc âm nhạc độc đáo nhất Gen 2. Cô được yêu thích nhờ visual lạnh, thần thái sang trọng, khả năng vũ đạo chuẩn chỉnh và màu giọng khàn hiếm. Song song hoạt động nhóm, Krystal gây chú ý trong lĩnh vực diễn xuất với loạt vai ấn tượng như The Heirs (2013), My Lovely Girl (2014), Prison Playbook (2017), Crazy Love (2022).

Sau khi rời SM, Krystal ký hợp đồng với H& Entertainment, chuyển hướng mạnh sang diễn xuất, tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cô ghi dấu bằng hình tượng diễn viên nghiêm túc và chăm chỉ học hỏi, nằm trong nhóm idol chuyển hướng diễn xuất khá nổi bật của showbiz Hàn.