Sân khấu solo của em trai Quang Hùng MasterD: Một chữ "sến"!

Tối 6/12, tập 13 của Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng với diễn biến tiếp theo của Chung kết 1 - vòng solo 18 Anh Trai. Sau loạt tiết mục trước, 9 Anh Trai còn lại lần lượt bước lên sân khấu để phô diễn màu sắc âm nhạc cá nhân. Trong số đó, phần thi của Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Giấc Mộng Vỡ - tiết mục của Ryn Lee tại Chung kết 1 Anh Trai Say Hi

Từ đầu chương trình đến nay, Ryn Lee không ít lần bị đánh giá là yếu kỹ năng, thiếu bản sắc vì ít khi tham gia sáng tác. Chính vì thế, việc anh lựa chọn mang đến một ca khúc tự viết mang tên Giấc Mộng Vỡ. Đây được coi là nỗ lực lấy lại điểm trong mắt khán giả. Ryn Lee lấy chủ đề tình yêu buồn bã, giai điệu dễ nghe, màu sắc ballad an toàn cho Giấc Mộng Vỡ. Ở phần âm nhạc, Ryn Lee chọn một bản phối pha trộn giữa pop hiện đại và chất liệu dân gian. Anh chàng chọn Pop/Ballad xen kẽ với những âm thanh quen thuộc của âm nhạc miền Tây.

Visual của Ryn Lee là điểm cộng

Sân khấu theo concept cổ phong

Lấy hoa bỉ ngạn làm điểm nhấn

Ryn Lee được Trấn Thành và các Anh Trai khen ngợi

Sân khấu được dựng tông đỏ rực với concept hoa bỉ ngạn, mang hơi hướng cổ phong, không có vũ đạo để giọng hát trở thành trọng tâm. Ryn Lee cho biết anh muốn “để ballad lên tiếng” và kỳ vọng đây sẽ là màn trình diễn đủ để nói lên màu sắc của mình. Trấn Thành và các Anh Trai đều dành lời khen, nhấn mạnh sự cố gắng và tinh thần tự làm mới của Ryn Lee.

Sân khấu của Ryn Lee khiến không ít người liên tưởng ngay đến màu nhạc của Jack

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng màn solo khá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và đi theo lối mòn quen thuộc. Không ít người còn liên tưởng ngay đến màu nhạc của Jack: từ cách luyến láy, kỹ thuật xử lý cho đến cách pha âm hưởng dân gian. Việc sử dụng concept sân khấu hoa bỉ ngạn đậm chất “ngôn tình cổ trang” càng khiến tổng thể trở nên sến và khó tạo ấn tượng mạnh.

Dù vậy, Ryn Lee vẫn có lượng fan riêng ghi nhận nỗ lực của anh. Với fan, Giấc Mộng Vỡ là ca khúc dễ tiếp cận, phù hợp để Ryn Lee đặt nền móng cho hành trình sau chương trình. Một bài ballad an toàn đôi khi lại là bước đi hợp lý để anh xây dựng lại hình ảnh và tìm kiếm cơ hội khẳng định mình bằng những sản phẩm cá nhân rõ nét hơn trong tương lai.