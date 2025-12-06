Cảnh hỗn loạn ở lễ trao giải

Sự kiện giải trí hàng đầu Hàn Quốc Asia Artist Awards (AAA) lần đầu tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) đã rơi vào cảnh hỗn loạn ngay trong thảm đỏ chiều 6/12 tại sân vận động Cao Hùng.

Chương trình được chuẩn bị công phu nhưng nhiều khán giả vẫn phớt lờ khuyến cáo của ban tổ chức, tự ý rời ghế để chen lên gần khu vực nghệ sĩ, khiến thảm đỏ phải gián đoạn nhiều lần và gây bức xúc trên mạng xã hội.

Sân Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) là địa điểm tổ chức lễ trao giải AAA của Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, khán giả được phép vào sân từ 12h. Thảm đỏ diễn ra lúc 14h, buổi livestream trên Line TV bắt đầu khoảng 14h15, trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra lúc 16h.

Để phục vụ quy mô lớn, các nghệ sĩ di chuyển bằng xe golf vòng quanh sân rồi tiến vào khu vực thảm đỏ. Tuy nhiên, khi đoàn xe vừa xuất hiện, nhiều khán giả đã rời ghế, chạy về phía rìa sân vận động để nhìn thần tượng ở cự ly gần.

Hành động này khiến tầm nhìn của người ngồi phía sau bị che lấp, dẫn đến làn sóng phàn nàn dữ dội trên các diễn đàn. Những người tuân thủ quy định cho biết họ “không thấy gì ngoài lưng người khác”, bức xúc vì “ý thức quá kém”.

Để xử lý tình hình, nhân viên liên tục yêu cầu khán giả quay lại chỗ ngồi, song không ít người phớt lờ. MC thảm đỏ nhiều lần phải trực tiếp cầm micro nhắc nhở, nhấn mạnh lo ngại an toàn từ phía ê-kíp Hàn Quốc, nếu khán giả không trật tự, thảm đỏ buộc phải dừng lại.

Một số hình ảnh hiện trường được người xem đăng lên mạng cho thấy đám đông chen lấn, đứng chật cứng phía trước, trong khi nhiều khán giả mô tả khung cảnh “hỗn loạn như lễ hội không kiểm soát”.

Cảnh khán giả bỏ ghế, chạy ùa về đoàn xe của các thần tượng khiến nhiều người có mặt trong sân bức xúc.

Nhiều hình ảnh ghi cảnh khán giả đứng chật kín khu vực phía trước được đăng tải trên Threads, mô tả đám đông "xô ùa như xác sống". Những người tuân thủ quy định và ngồi yên tại vị trí của mình thì bị che toàn bộ tầm nhìn, bức xúc lên tiếng: “Ý thức thế này thì chịu thua”.

Trên mạng xã hội, bình luận phẫn nộ xuất hiện dồn dập: “Tổ chức lần đầu ở Đài Loan (Trung Quốc) mà xảy ra cảnh này thì mất điểm quá", “Nhìn là biết fan nhóm nào chen lên, đừng để idol bị mang tiếng"...

Hiện các ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục lan rộng. Khán giả cho rằng hình ảnh mất trật tự này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của sự kiện AAA trong lần đầu tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).

