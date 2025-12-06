Nam ca sĩ từng bị Trấn Thành góp ý hở tí là khóc

Một video gần đây ghi lại khoảnh khắc của Vương Bình khi nam ca sĩ quên lời khi hát ca khúc Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly gây chú ý. Vương Bình ngượng ngùng lúng túng, biểu cảm khiến người xem tưởng anh chàng bật khóc ngay giữa màn trình diễn. Tình huống khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng vỗ về, động viên nam ca sĩ lấy lại bình tĩnh để tiếp tục phần trình diễn.

Khoảnh khắc gây chú ý của Vương Bình

Đáng nói câu hát ngay sau đó của Vương Bình “Thôi thì anh cứ uống đi và cứ khóc, vì đâu ai nỡ ép anh gồng” khiến khán giả bật cười vì trùng hợp tới mức không tưởng. Nhiều fan cho rằng Vương Bình thực sự bối rối và áp lực khi quên lời giữa phần trình diễn, khiến anh không kiểm soát được cảm xúc. Rất may là sau đó, nam ca sĩ được động viên, chuyển tình huống lúng túng thành hài hước một cách tài tình.

Đang hát thì quên lời

Vương Bình lúng túng cười trừ, biểu cảm khiến fan lo sợ anh chàng sẽ khóc

Sau đêm diễn, Vương Bình đã đăng tải dòng trạng thái “Mọi chuyện ngày hôm qua quá hoá điên với chồng”, phía dưới bình luận, nam ca sĩ chia sẻ thêm “ngủ dậy còn đọc được 1 bạn cmt “không sao đâu anh đi diễn nhưng mang lại tiếng cười cho mọi người mà” khiến anh càng thêm dở khóc dở cười. Nhiều người hâm mộ cũng hùa theo sự cố quên lời này của nam ca sĩ và bày tỏ sự thích thú trước phản ứng đầy bất ngờ của Vương Bình trên sân khấu. Giọng hát của Vương Bình cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngày càng hoàn thiện, kỹ năng live tròn trịa.

Vương Bình phát ngôn sau tình huống quên lời

Trước đó, nam ca sĩ từng được MC Trấn Thành nhận xét là một trong những giọng hát nổi bật của chương trình Anh Trai Say Hi, nhưng vẫn còn an toàn trong cách thể hiện và thiếu đột phá. Việc quá bám vào thế mạnh khiến Vương Bình đôi lúc bị lu mờ giữa những Anh Trai khác, chưa tạo được dấu ấn riêng trên sân khấu.

Khả năng bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên cũng là lý do khiến Vương Bình thường xuyên bật khóc trên sân khấu Anh Trai Say Hi, trước áp lực thử sức, mong muốn hoàn thành phần trình diễn và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Chính sự chân thành trong cảm xúc và biểu cảm của Vương Bình đã nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả, khiến người hâm mộ đồng cảm và trân trọng những nỗ lực của nam ca sĩ xuyên suốt chương trình.

Vương Bình hay khóc trên sóng Say Hi

Vương Bình, tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996, từng hoạt động dưới nghệ danh Zino trong nhóm MONSTAR trước khi nhóm tan rã và theo đuổi sự nghiệp solo dưới ST.319 Entertainment. Vương Bình nổi bật với các ca khúc như Thành phố phía đông và album solo đầu tay Anh Bờ Vai, kể về mối tình đơn phương kéo dài 10 năm, đồng thời thử nghiệm phong cách nhạc drill pha âm hưởng Nam Bộ trong các sản phẩm.

Vương Bình visual cực bén

Giọng hát tốt nhưng chưa tìm được cơ hội bứt phá thực sự

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục phát hành MV Thua Người Ta vào năm 2025, đánh dấu lần tái xuất solo đầu tiên. Vương Bình có chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc và hình ảnh gần gũi.. Năm 2025, Vương Bình tham gia show thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi 2025, gây ấn tượng nhờ gương mặt trẻ trung, tính cách chân thật, dễ gần và giọng hát đầy cảm xúc, đồng thời nỗ lực thử sức ở nhiều mặt: ca hát, hình ảnh, phong cách nhằm tìm lại phong độ và ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ hơn với công chúng.