Siêu thảm đỏ AAA 2025: "Công chúa" Jang Won Young so kè visual cực gắt bên Yoona - IU, Park Bo Gum hóa "bạch mã hoàng tử"

Minh Hồng, Theo Đời sống Pháp luật 18:01 06/12/2025
Năm nay đánh dấu cột mốc lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) được tổ chức lần thứ 10.

Sau bao ngày chờ đợi, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2025 đã diễn ra tại sân vận động Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) trong sự hân hoan của bao người hâm mộ. Vì đây là kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức nên AAA đã quy tụ được cả "rừng" sao hot nhất châu Á như IU, Park Bo Gum, Yoona (SNSD), Kim Yoo Jung, IVE, Stray Kids, RIIZE...

Thảm đỏ AAA năm nay đã trở thành "vườn bông nhan sắc", nơi các mỹ nhân hàng đầu showbiz trưng trổ sắc vóc. "Em gái quốc dân" IU ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc ngọt ngào không tuổi, so kè cực gắt với 1 nữ thần thanh xuân khác là Yoona (SNSD). "Công chúa Kpop" Jang Won Young giữ vững phong độ visual, nhận "cơn mưa" lời khen với diện mạo lộng lẫy không chỗ chê. Về phía các nam thần, Park Bo Gum là người được săn đón nhiều nhất visual sáng láng chuẩn bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái.

IU đẹp phát sáng ngay từ khi còn chưa bước chân lên thảm đỏ AAA

Nữ idol kiêm diễn viên đình đám diện váy xám tôn lên nước da trắng cùng nhan sắc ngọt ngào

"Em gái quốc dân" xinh đẹp hack tuổi dù đã ngoài 30

Cận cảnh nhan sắc không tì vết của IU

Yoona (SNSD) khoác lên mình thiết kế nơ độc đáo nhưng không kém phần nữ tính

Chiếc váy đen tôn lên nước da trắng sáng của mỹ nhân sinh năm 1990

Sau gần 2 thập kỷ ra mắt, Yoona vẫn vững vàng địa vị là 1 trong những nữ thần đẹp nhất Hàn Quốc

"Công chúa Kpop" Jang Won Young diện váy trắng bồng bềnh lộng lẫy, cùng làm MC với Lee Jun Ho (2PM)

Đây là năm thứ 5 liên tiếp cô đảm nhận vị trí MC của lễ trao giải danh giá này

Jang Won Young xinh đẹp lộng lẫy ở mọi góc độ, là công chúa đúng nghĩa chứ không chỉ là danh xưng

Cô hiện đang là gương mặt hot nhất giới idol nữ thế hệ mới

Park Bo Gum diện vest trắng, hóa thân thành bạch mã hoàng tử chính hiệu

Ngôi sao Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là nam thần trong mơ của hàng triệu fan

Vẻ đẹp ấm áp, cuốn hút của Park Bo Gum chưa từng khiến công chúng thất vọng

1 "em gái quốc dân" khác là Kim Yoo Jung cũng có màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ AAA 2025

Từ sao nhí bụ bẫm, Kim Yoo Jung càng lớn càng xinh đẹp sắc sảo, vô cùng quyến rũ và thu hút

Mỹ nhân xứ Đài Shuhua (G)I-DLE kiêu sa, sang chảnh trong chiếc váy trắng

Shuhua là mỹ nhân tự nhiên được đánh giá cao ở Kpop

Hyeri (Reply 1988) kín cổng cao tường bất ngờ trên thảm đỏ

Tuy nhiên sự lựa chọn này lại không tôn được vóc dáng của cô

Nam thần mới nổi của màn ảnh Hàn Quốc - Choo Young Woo

Lee Jung Hyuk lịch lãm và bảnh bao tuyệt đối

Lee Yi Kyung tái xuất sau khoảng thời gian khủng hoảng vì phốt đời tư "từ trên trời rơi xuống"

Nam ca sĩ solo đang nổi WOODZ

"Tân binh quái vật" hot nhất hiện nay chính là CORTIS

"Em trai BTS" mang phong cách "boy phố" đặc trưng của nhóm lên thảm đỏ lễ trao giải danh giá

1 "tân binh quái vật" khác cũng hot không kém chính là nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ ALLDAY PROJECT

Trong lần đầu đến với AAA. nhóm lên đồ cực hầm hố và sang chảnh

"Quân đoàn mỹ nhân" IVE đổ bộ AAA với diện mạo ấn tượng

LE SSERAFIM xuất hiện với diện mạo cá tính nhưng không kém phần nữ tính

Kiss Of Life cùng phong cách "bốc lửa" quen thuộc

MEOVV xuất hiện với thần thái sang chảnh thu hút

QWER xinh như búp bê trong trang phục trắng

"Em gái IVE" KiiKii

Nữ ca sĩ solo Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE)

Boygroup kỳ cựu 10 năm tuổi MONSTA X

Stray Kids có 1 năm đầy thành công

ATEEZ diện suit lịch lãm nhưng không kém phần ngầu

"Gà chiến" của SM Entertainment - RIIZE

Nhóm nam nhà Starship - CRAVITY

2 tân binh thế hệ mới cực hot là TWS đến từ HYBE Labels...

... và KickFlip đến từ JYP Entertainment

AHOF - được thành lập thông qua chương trình truyền hình thực tế Universe League của đài SBS TV

NEXZ - nhóm nam Nhật Bản của JYP Entertainment

Minh tinh gạo cội xứ Hàn Moon Sori

"Chị đẹp" Uhm Ji Won chạm ngưỡng U50 vẫn trẻ trung và gợi cảm hút hồn

Cha Joo Young - ngôi sao của phim The Glory

Nam diễn viên đến từ Nhật Bản Takeru Sato

Ngôi sao Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt - Choi Dae Hoon

Lim Jun Geol cùng bộ cánh lạ mắt

Nam ca sĩ Beom Jun

Ca sĩ Ash Islan

Ngôi sao Chuyện Đời Bác Sĩ - Kang Yoo Seok

Nguồn: Starnews

