“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi

Truyền thông Hoa ngữ ngày 6-12 thông tin về Huỳnh Nhật Hoa. Tài tử này đã tham dự một sự kiện ở Hồng Kông (Trung Quốc) và chia sẻ với truyền thông rằng đã nghỉ hưu.

"Về cơ bản, tôi giải nghệ, không còn tham gia bất kỳ chương trình, phim truyền hình hoặc điện ảnh nữa. Tôi đã từ chối tất cả các lời mời từ các nhà sản xuất, đạo diễn. Tôi làm việc trong ngành này nhiều năm và hiểu hoàn cảnh của mình. Tôi không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao nên tốt nhất để lại ấn tượng đẹp cho khán giả" - Huỳnh Nhật Hoa bày tỏ.

Huỳnh Nhật Hoa hiện tại

Huỳnh Nhật Hoa trong vai Kiều Phong phim "Thiên Long bát bộ"

Ông cũng động viên những diễn viên trẻ hãy tiến lên, thay thế ông, chinh phục khán giả bằng sức trẻ của mình.

Thông tin này lan tỏa, bên cạnh sự tiếc nuối cũng đã làm bùng phát một cuộc tranh cãi. Những tranh cãi xoay quanh việc thiếu vắng gương mặt trẻ nổi bật có thể thay thế những diễn viên như Huỳnh Nhật Hoa.

Ông cùng những diễn viên cùng thế hệ không chỉ sở hữu kỹ năng diễn xuất tốt mà còn cả sức hút cá nhân độc đáo. Họ tạo được những vai diễn kinh điển, chinh phục khán giả không chỉ ở Trung Quốc mà còn khắp châu Á. Liệu thế hệ kế tiếp của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) có đủ sức tạo dựng lại hào quang của thế hệ trước không vẫn cần thời gian trả lời.

Huỳnh Nhật Hoa đã tham gia trong nhiều phim: "Thiên Long bát bộ", "Anh hùng xạ điêu", "Bến Thượng Hải", "Bích huyết kiếm"…