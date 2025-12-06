Em gái Trấn Thành vướng chỉ trích

Vừa qua, xuất hiện tại show thời trang của NTK Đỗ Long, Uyển Ân lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi diện thiết kế sexy tôn trọn vóc dáng mảnh mai. Đây được xem là màn "lột xác" gây bất ngờ của em gái Trấn Thành sau thời gian dài theo đuổi phong cách nhẹ nhàng.

Chiếc váy mà nữ diễn viên chọn có thiết kế ôm sát cơ thể đi cùng đường cắt khoét sâu ở eo và phần chân váy được xử lý xẻ cao để phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể. Kiểu tóc búi cao giúp Uyển Ân trưng trổ đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo hậu giảm cân.

Uyển Ân mặc váy cắt xẻ táo bạo gây bàn tán

Màn lộ diện của Uyển Ân ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng váy khoét quá sâu, đặc biệt là chi tiết cắt xẻ táo bạo trông hình ảnh của nữ diễn viên hở hang quá đà.

Tuy nhiên, phần đông netizen lại đứng về phía Uyển Ân. Họ nhận định visual của nữ diễn viên đang lên hương thấy rõ: gương mặt sắc sảo, vóc dáng săn chắc hơn trước và thần thái cũng cuốn hút hơn. Nhiều khán giả còn nhận xét tổng thể outfit dù sexy nhưng vẫn đủ tinh tế, không tạo cảm giác lố hay phản cảm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhắc nhau giữ tinh thần góp ý văn minh. Khi bàn luận về phong cách của nghệ sĩ, khán giả cho rằng nên tránh những bình luận mang tính công kích ngoại hình hay hạ thấp phụ nữ. Thay vào đó, việc tôn trọng sự lựa chọn cá nhân và nhìn nhận thời trang ở góc độ thẩm mỹ - sáng tạo mới là điều nên được ưu tiên.

Nhiều cư dân mạng nổ ra ý kiến trái chiều về chiếc váy khoét sâu của em gái Trấn Thành

Bên cạnh lời chê thì đa số netizen bênh vực Uyển Ân khi dám thử nghiệm phong cách sexy và visual của nữ diễn viên cũng thăng hạng thấy rõ

Sinh ra trong gia đình có anh ruột là người nổi tiếng, em gái Trấn Thành - Uyển Ân nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. Và sau khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ, cái tên Uyển Ân càng được nhiều người biết đến rộng rãi. Nữ diễn viên được khán giả khen ngợi có lối diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt ưa nhìn, dễ gây thiện cảm.

Sau thành công các dự án điện ảnh, Uyển Ân được chú ý và liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên thường lộ diện với những trang phục mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Thế nên hình ảnh táo bạo trong sự kiện mới đây của Uyển Ân khiến dân mạng không khỏi bàn tán.

Nhan sắc lẫn phong cách thời trang của Uyển Ân ngày càng được "nâng cấp"