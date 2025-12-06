Mới đây, người mẫu Trần Hiền gây sốt MXH khi lần đầu hé lộ những hình ảnh hiếm khi sinh con trai thứ 2. Theo đó, gia đình Trần Hiền chào đón thành viên nhí vào cuối năm 2024 nhưng đến khi em bé tròn 1 tuổi cô mới chia sẻ những khoảnh khắc thiêng liêng. Con trai thứ 2 của Trần Hiền và ông xã Ngọc Thắng tên Gia Khang, sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.

Trần Hiền cho biết cô gặp nhiều khó khăn, sự cố ngoài ý muốn trong lúc sinh em bé. Mọi thứ diễn ra không đơn giản như lần đầu nên đôi lúc 2 vợ chồng cũng có nhiều lo sợ. Cựu người mẫu kể sau khi nhập viện tầm 30 phút thì em bé bị chuẩn đoán suy tim, phải mổ cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ trấn an, làm các thủ tục thì sức khoẻ mẹ và bé ổn định. Trần Hiền đã mất nhiều sức để có thể sinh thường do đã gây tê nhưng vẫn còn cảm giác.

Cô chia sẻ: "Trong 45 phút không nhớ đã dặn bao nhiêu hơi. Nhưng lần trước chỉ ba hơi thôi là xong rồi mà lần này làm như đang ngụp lặn dưới biển khơi vậy. Vâng con oe oe nằm trên ngực mẹ là nhẹ cả người. Mặt con mẹ thì thất thần mệt mỏi. Giận bác sĩ hứa với em đẻ không đau cơ mà đau không dám đẻ luôn. Nay em bé đã được 1 tuổi. Thật biết ơn vì mình đã may mắn có gia đình bên cạnh. Cảm ơn các y bác sĩ năm ngoái đã rất vất vả với em".

Trần Hiền lần đầu hé lộ khoảnh khắc sinh con trai thứ 2 đã giấu kín suốt 1 năm qua

Con trai thứ 2 của Trần Hiền tên Gia Khang, vừa đón sinh nhật 1 tuổi

Trần Hiền là một trong những người mẫu nổi bật tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model, cô dừng chân ở top 5 chung cuộc. So với Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn thì Trần Hiền có cuộc sống vô cùng kín tiếng. Thời gian gần đây, Trần Hiền cũng ít khi xuất hiện trong những hoạt động chung của hội bạn này.

Tháng 2/2022, Thu Hiền đã khoe giấy đăng kí kết hôn với ông xã tên Ngọc Thắng, sinh năm 1981. Sau bài đăng thông báo này, bạn thân Đàm Thu Trang cũng không chia sẻ bất kì thông tin nào về chuyện yêu đương cũng như danh tính nửa kia. Cô cũng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng trong năm 2022. Hiện tại, Trần Hiền ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, đã lui về hậu trường nhưng cựu người mẫu sở hữu đôi chân 1,1m vẫn giữ phong độ nhan sắc ổn định.

Trần Hiền tận hưởng hạnh phúc viên mãn, bình yên

Diệp Lâm Anh từng chia sẻ về hội bạn: "Thanh xuân có bạn! Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Đấy là sách viết như thế, còn mỗi khi gặp nhóm bạn này thì tôi thường không biết mình là ai luôn mọi người ạ. Chúng tôi chơi với nhau được 14 năm rồi, từ cột mốc là Vietnam's Next Top Model 2010. Tính ra cũng từng là đối thủ trong một game show, nhưng may mắn là đứa nào cũng ý thức được đó chỉ là một trò chơi. Và bước ra khỏi trò chơi thì lại là cuộc đời".

Trần Hiền kín tiếng, ít xuất hiện hơn hẳn so với các thành viên trong hội bạn