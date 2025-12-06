Ngày 6/12, tờ NHK đưa tin nữ diễn viên Yutaka Nakajima đã qua đời ở tuổi 73 sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Yutaka Nakajima mất vào ngày 27/11, nhưng đến nay sự ra đi của bà mới được công bố. Tang lễ của huyền thoại sắc đẹp xứ Phù Tang được tổ chức kín đáo, riêng tư chỉ có gia đình, đồng nghiệp thân thiết tham dự.

Lần cuối cùng Yutaka Nakajima xuất hiện trước công chúng là vào ngày 6/7, tại talkshow kỷ niệm 50 năm công chiếu bộ phim Trucker Yaro. Ngoài giao lưu, Yutaka Nakajima còn cùng người đồng nghiệp Uzaki Ryudo hát song ca OTS phim để tặng khán giả. Khi đó, Yutaka Nakajima gây lo lắng với ngoại hình gầy rộc. Dù sức khỏe suy yếu vì căn bệnh hiểm nghèo, bà vẫn giữ sự lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi đau xót khi nhìn lại khoảnh khắc cuối đời của nữ diễn viên hàng đầu, biểu tượng nhan sắc 1 thời của showbiz Nhật Bản.

Yutaka Nakajima qua đời sau 3 năm mắc ung thư đại trực tràng

Cư dân mạng không khỏi tiếc thương, xót xa khi nhìn lại khoảnh khắc vui vẻ lúc cuối đời của Yutaka Nakajima trong sự kiện vào đầu tháng 7



Yutaka Nakajima sinh năm 1952, là diễn viên thành công trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 1971, bà đại diện Nhật Bản tham dự cuộc thi Hoa hậu Thái Bình Dương và giành danh hiệu Á hậu. Năm 1973, Yutaka Nakajima vào showbiz đóng phim. Ngay ở tác phẩm đầu tay Dạ khúc đêm - Con đường của người phụ nữ, bà đã nổi đình nổi đám, đoạt liên tiếp 2 giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc của Hiệp hội Nhà sản xuất phim Nhật Bản và giải Tân binh Elan d'Or. Chỉ sau 1 đếm, Yutaka Nakajima trở thành mỹ nhân vàng trên màn ảnh xứ Phù Tang.

Sau đó, Yutaka Nakajima tiếp tục ghi dấu ấn với Quyết đấu! Sát nhân quyền” Kamion Yaro – GOpin Muyou, Super Sentō Junretsu-jar: Oidaki Gomen... Ngoài ra, bà còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ngắn 2 tiếng và phim cổ trang khác.

Yutaka Nakajima là huyền thoại sắc đẹp của Nhật Bản

