Huỳnh Hiểu Minh vứt bỏ con gái út, để tình cũ hot girl làm mẹ đơn thân, còng lưng trả nợ?

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Khi quá khứ lừa đảo, ngoại tình của Diệp Kha bại lộ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp dứt khoác chia tay, bất chấp bạn gái hot girl đang mang thai. Tháng 7/2025. Diệp Kha lên tiếng xác nhận đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh. Sinh con chưa được nửa năm, người đẹp họ Diệp đã phải lộ diện livestream bán hàng kiếm tiền.

Đến tối 1/12, Diệp Kha gây xôn xao khi cho biết cô đang là mẹ đơn thân, vừa phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa phải chăm con nhỏ. Trên sóng livestream, cư dân mạng nhiều lần nghe tiếng khóc ré của em bé và Diệp Kha cũng phải tạm dừng bán hàng giữa chừng để đi xem tình hình của con. Theo Diệp Kha, cô bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Sau những sóng gió đời tư, hot girl tâm sự cô đang cố cày cuốc ngày đêm, kiếm tiền trả món nợ mua nhà, mua xe và ổn định cuộc sống.

Diệp Kha kể khổ cô là mẹ đơn thân, vừa chăm con nhỏ, vừa làm ngày làm đêm kiếm tiền trả nợ sau khi sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh, nhưng không được tài tử ngó ngàng

Những lời oán than của Diệp Kha lao thẳng lên top 2 hot search trên MXH Weibo, và làm dấy lên tranh luận trái chiều. Nhiều netizen chỉ trích cho rằng Huỳnh Hiểu Minh quá tệ, không làm tròn trách nhiệm làm cha, bỏ mặc con gái út cho Diệp Kha chăm sóc. Từ khi có con gái đến nay, nam diễn viên chưa từng 1 lần lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của đứa bé, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu ra sao.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Diệp Kha lại đang chiêu trò kể khổ để gây chú ý, gieo tiếng xấu cho Huỳnh Hiểu Minh với mục đích gây áp lực vòi tiền tình cũ. Hiện, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về những lời tố cáo ẩn ý của Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh chưa từng thừa nhận mình có con gái út

Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với Diệp Kha trong thời gian dài. Đến ngày 19/9/2024, nam diễn viên công khai chuyện tình cảm với hot girl này: "Đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Tuy nhiên đến ngày 28/11/2024, bài đăng này đã bị xóa, khiến tài tử vướng nghi vấn trục trặc với Diệp Kha.

Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Sau đó, Diệp Kha lên tiếng phủ nhận các tin đồn và tuyên bố rút khỏi mạng xã hội vì lý do sức khỏe, gia đình.

Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha đổ vỡ sau khi hot girl này bị bóc phốt đời tư

Theo từ Sohu, cùng thời điểm rạn nứt với Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha đã mang thai. Blogger giải trí hàng đầu Trương Tiểu Hàn tiết lộ đứa con này nằm ngoài mong muốn của Huỳnh Hiểu Minh. Trong thời gian hẹn hò, Diệp Kha cam kết sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, cô đã không thực hiện và để bản thân có con với nam diễn viên nhằm ép cưới. Dù Huỳnh Hiểu Minh không chấp nhận cưới nhưng vẫn hứa chịu trách nhiệm với đứa con chung với Diệp Kha.

Diệp Kha được tiết lộ đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh đưa cho mình 2,7 tỷ NDT (985 tỷ đồng) xem như khoản đền bù chia tay và phí nhận con. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh không đồng ý. Anh muốn nhận con bỏ mẹ, nhưng mức tình phí Diệp Kha đưa ra là quá lớn và bị Huỳnh Hiểu Minh thẳng thừng cự tuyệt.

Diệp Kha đòi Huỳnh Hiểu Minh 985 tỷ phí nhận con và đền bù khi chia tay, nhưng nam diễn viên từ chối

Nguồn: Sina, Sohu