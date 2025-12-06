Nghệ sĩ gạo cội được mệnh danh "ông trùm phản diện"

NSND Tiến Đạt là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có nghề may truyền thống. Tuổi thơ của Tiến Đạt gắn liền với tiếng máy may lạch cạch, với những tấm vải và bộ comple được cha ông tỉ mỉ cắt may từng đường kim mũi chỉ. Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp gia đình từ sớm, Tiến Đạt chọn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Gia đình có truyền thống làm nghề may nhưng NSND Tiến Đạt lại đam mê nghệ thuật

Thập niên 1960 -1970 là thời điểm sân khấu kịch nói nở rộ tại miền Bắc, nghệ sĩ Tiến Đạt thi vào lớp diễn viên của trường Sân khấu Việt Nam. Ra trường, ông được phân công về đoàn kịch Quảng Ninh. Những năm tháng xa nhà, sống trong điều kiện thiếu thốn, đi biểu diễn vùng sâu vùng xa đã rèn cho ông tính kiên trì, chịu khó và quan trọng nhất là vốn sống phong phú.

Khi trở lại Hà Nội và về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Tiến Đạt bắt đầu đánh dấu sự xuất hiện của mình trên sân khấu lớn. Với ngoại hình bệ vệ, gương mặt vừa nghiêm nghị, vừa có nét "gian", nam nghệ sĩ thường được giao cho các vai ác, vai đểu.

Những năm 1990 - đầu 2000, khi phim truyền hình phía Bắc phát triển mạnh, nghệ sĩ Tiến Đạt xuất hiện trong hàng loạt bộ phim trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, nhiều vai diễn phản diện của ông đã trở thành “thương hiệu”, giúp ông được mệnh danh là "trùm phản diện". Bản thân nam nghệ sĩ cũng thừa nhận khoảng 70% nhân vật của mình đều là phản diện.

Tên tuổi gắn liền với nhiều "vai ác", nên nghệ sĩ Tiến Đạt được mệnh danh là "ông trùm phản diện".

Điểm đặc biệt nhất trong diễn xuất của Tiến Đạt nằm ở chỗ ông không bao giờ diễn vai “ác” giống nhau. Mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng, có kẻ nham hiểm kiểu doanh nhân quyền lực, có kẻ lưu manh vặt mưu mô, có kẻ lại là quan chức tha hóa khiến người xem vừa phẫn nộ, vừa phải gật gù vì quá đời.

Nam nghệ sĩ tâm sự với Giadinh.net: "Tôi không lo ngại hay nghĩ đến sự nhàm chán vì luôn nhắc bản thân phải thích vai diễn, thích phim của mình trước đã. Sản phẩm nghệ thuật là món ăn mà bản thân mình không mê thì sao khiến người thưởng thức mê được. Và bằng chứng là cho đến giờ khán giả "ghét đến phát sợ" những vẫn thích sự "đểu giả trên màn ảnh" của tôi".

Đến nay, dù đã nghỉ hưu, NSND Tiến Đạt vẫn xuất hiện đều đặn trong các bộ phim truyền hình. Ông tham gia nhiều dự án như Tuổi thanh xuân 2, Thương ngày nắng về... hay gần nhất là Phù sa ngọt. Ở mỗi bộ phim, ông luôn giữ sự chỉn chu, chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc như thuở mới vào nghề.

Vai diễn của NSND Tiến Đạt trong phim Phù Sa Ngọt

Cuộc sống viên mãn trong căn nhà khang trang ở Ngõ Trạng, phố cổ Hà Nội

Dù thường xuyên vào vai phản diện trên màn ảnh, nhưng ở ngoài đời, NSND Tiến Đạt lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, ông là người hiền hậu, điềm đạm, sống chỉn chu.

Bà xã của NSND Tiến Đạt là nghệ sĩ Hồng Loan, bạn học của ông trong trường Sân khấu Việt Nam. Ở bên nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi là đồng nghiệp, nên hôn nhân của vợ chồng nam nghệ sĩ rất bền chặt, ấm êm.

NSND Tiến Đạt và vợ - nghệ sĩ Hồng Loan.

Hiện tại, nghệ sĩ Tiến Đạt sống cùng vợ, con trai, con dâu và hai cháu tại nhà riêng 5 tầng ở Ngõ Trạng - một trong những khu phố cổ lâu đời của Hà Nội. Diện tích mỗi sàn khoảng 60-70m2, được thiết kế thành từng không gian riêng cho mỗi thế hệ.

Ít ai biết rằng con trai NSND Tiến Đạt từng có ý định theo nghệ thuật giống bố. Năm 15 tuổi, anh từng thử lồng tiếng, đọc tạp chí nghệ thuật. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn của người làm nghệ thuật, nghệ sĩ Tiến Đạt nhận thấy con không hợp để theo đuổi con đường này, nên đã khuyên anh dừng lại.

Hiện tại, dù không kế nghiệp cha, nhưng con trai NSND Tiến Đạt cũng rất thành đạt. Chia sẻ với Dân Việt, nam nghệ sĩ tự hào cho biết con ông đang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao), trong khi đó con dâu là Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Nghệ sĩ Tiến Đạt có sở thích đạp xe để rèn luyện sức khỏe

Sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, nên ở tuổi hưu trí, NSND Tiến Đạt sống "nhẹ nhàng và tự tại". Ông giữ thói quen rèn sức khỏe và nuôi giữ cảm xúc nghệ thuật. Buổi sáng, ông thức dậy sớm, đạp xe khoảng 20-25 km quanh khu phố Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, sau đó đi cà phê cùng bạn bè. Buổi trưa, ông ăn uống đơn giản rồi dành vài tiếng xem tin tức, YouTube và đặc biệt là các chương trình nghệ thuật.

Ngoài công việc nghệ thuật, Tiến Đạt còn dành rất nhiều thời gian cho thú chơi thiết bị âm thanh cao cấp. Ông thậm chí được bạn bè trong giới bầu làm bầu làm Chủ tịch Hội Audio Hà Nội. Nam nghệ sĩ xem thú chơi này như cách mở rộng thế giới âm nhạc, nuôi dưỡng cảm xúc.