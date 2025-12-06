Chị em thân thiết của Chi Pu bị chồng nhạc sĩ "cắm sừng" 3 năm không hay biết, hôn nhân đổ vỡ

Cung Lâm Na từng có cuộc hôn nhân viên mãn với nhạc sĩ người Đức Robert Zollitsch. Tháng 10/2024, cô gây sốc khi tuyên bố ly dị Robert Zollitsch sau 20 năm chung sống. Khi đó, Cung Lâm Na chia sẻ chồng là người chủ động đòi ly hôn. Lúc biết được ý định của ông xã, cô đã ra sức níu kéo và cứu vãn hôn nhân, nhưng không thành công. Cuối cùng, Cung Lâm Na chấp nhận buông tay Robert Zollitsch. Tuy nhiên, cô không nói rõ lý do đổ vỡ với chồng nhạc sĩ.

Phải đến ngày 5/12, Cung Lâm Na mới tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân hơn 20 năm của cô tan nát. Theo nữ ca sĩ hàng đầu Trung Quốc, mối quan hệ của cô và chồng nhạc sĩ xuất hiện vết nứt vào năm 2017. Robert Zollitsch đã nói thẳng mặt Cung Lâm Na rằng anh không hạnh phúc khi sống bên cô nữa. Thời điểm đó, Cung Lâm Na đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lịch diễn dày đặc khiến cô có rất ít thời gian ở bên gia đình. Theo giọng ca Thấp Thỏm, cô đã cố hàn gắn với Robert Zollitsch, thậm chí chấp nhận bỏ bớt show diễn để về vun vén gia đình nhưng mọi chuyện vẫn ngày càng tồi tệ.

Hôn nhân của Cung Lâm Na rạn nứt từ năm 2017

Đến năm 2019, Cung Lâm Na và Robert Zollitsch ly thân. Họ vẫn sống chung dưới 1 mái nhà, nhưng không còn chung giường và cũng chẳng có nói chuyện với nhau. Khi có vấn đề gì cần trao đổi, Robert Zollitsch sẽ gửi email cho vợ. Thái độ tuyệt tình và lạnh lùng của chồng nhạc sĩ khiến Cung Lâm Na suy sụp, đêm nào cũng khóc nghẹn. Năm 2020, Cung Lâm Na nhận cú sốc lớn khi Robert Zollitsch thú nhận rằng đã ngoại tình với 1 phụ nữ người Áo được 3 năm. Lời thú tội của chồng như nhát dao chặt đứt hy vọng cuối cùng về hôn nhân của Cung Lâm Na.

Tháng 10/2024, Cung Lâm Na và chồng cùng trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) làm thủ tục ly hôn. Theo Cung Lâm Na, dù bị phản bội, cô vẫn không oán trách chồng. Cô cho rằng bản thân cũng 1 phần trách nhiệm khi mải mê chạy theo sự nghiệp mà bỏ bê gia đình dẫn đến hôn nhân nguội lạnh.

Cung Lâm Na cho biết cô bị ông xã phản bội 3 năm nhưng không hề hay biết cho đến khi Robert Zollitsch tự thú nhận

Tháng 8 vừa qua, Cung Lâm Na gây lo lắng khi cho biết cô bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng. Căn bệnh này khiến cô bị liệt, phải nằm suốt trên giường không thể đứng dậy suốt 3 tháng trời.

Theo lời Cung Lâm Na, cô phát hiện bản thân gặp vấn đề sức khỏe khi đang đi bộ trên phố. Lúc đó, 1 bên chân của nữ ca sĩ hàng đầu bỗng bị tê liệt, không thể nhúc nhích cử động. Cô lập tức tới bệnh viện thăm khám, và các bác sĩ cho biết chưa từng gặp trường hợp thoát vị đĩa đệm nào nặng như Cung Lâm Na. Cô được chỉ định phải mổ gấp, nhưng vì lịch trình khi ấy quá bận rộn nên nữ nghệ sĩ đã trì hoãn. Cô đành chống nạng, nhờ trợ lý dìu lên sân khấu biển diễn dù đau đớn không thể tả. Cuối cùng, tình trạng chuyển biến xấu hơn khiến Cung Lâm Na mất hoàn toàn khả năng vận động.

Cung Lâm Na cho biết cô bị liệt, phải nằm 1 chỗ nhiều tháng liền vì chứng bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng

Sau khi trải qua biến cố hôn nhân lẫn sức khỏe, Cung Lâm Na đã bán căn biệt thự tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuyển lên núi ở để bắt đầu cuộc sống mới, cân bằng tâm trạng từ giữa tháng 11/2025. Cô cho biết đã mua căn nhà có sân vườn thoáng đãng nằm trong núi sâu hẻo lánh ở Đại Lý (Trung Quốc). Giọng ca Thấp Thỏm đã nuôi 1 chú mèo để bầu bạn.

Theo Cung Lâm Na, ngoài thời gian luyện thanh nhạc, cô sẽ tự mình giặt giũ quần áo, nấu nướng, trang trí nhà cửa, đi hái chè, trồng rau xanh... Nữ ca sĩ chia sẻ cô quyết định chuyển vào núi sống ẩn dật vì muốn rời xa khỏi nơi đau khổ, thành thị xô bồ, showbiz hào nhoáng để cân bằng lại cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, phục hồi tinh thần lẫn sức khỏe. Trên mạng xã hội, thái độ sống tích cực của Cung Lâm Na khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên đã bỏ phố chuyển lên núi sống từ tháng 11 năm nay

Cung Lâm Na sinh năm 1975, là nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng nổi tiếng nhất là Thấp Thỏm - được mệnh danh là "ca khúc khó hát nhất thế giới".

Nữ ca sĩ và Robert Zollitsch hẹn hò năm 2002. Đến năm 2004, họ đăng ký kết hôn và dọn về chung sống cùng nhau. Cung Lâm Na và Robert Zollitsch không tổ chức đám cưới. Cung Lâm Na là người vợ thứ 2 của Robert Zollitsch. Vợ đầu của nhà soạn nhạc nà là 1 nữ ca sĩ người Nội Mông (Trung Quốc). Cung Lâm Na và Robert Zollitsch có với nhau 2 con trai: Hải Khốc (19 tuổi) và Nhã Khốc (13 tuổi). Trong đó, con trai thứ 2 nhà Cung Lâm Na được gọi là "hoàng tử lai" với ngoại hình nổi bật. Cậu bé được kỳ vọng bước chân vào showbiz sau khi trưởng thành.

Cung Lâm Na là vợ thứ 2 của Robert Zollitsch. Cả 2 chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới

Năm 2023, Cung Lâm Na tham gia Đạp Gió 2023. Cô và đại diện Việt Nam - Chi Pu cùng giành được suất "thành đoàn" sau đêm chung kết. Trong chương trình, Cung Lâm Na rất yêu thương, hỗ trợ Chi Pu hết mình. Cô dạy tiếng Trung cho đàn em, thậm chí lo lắng tới mức "suýt rơi nước mắt" khi nhìn thấy Chi Pu thực hiện động tác nhào lộn trên không nguy hiểm.

Dù Đạp Gió 2023 đã kết thúc, mối quan hệ giữa Cung Lâm Na và Chi Pu vẫn tiến triển tốt đẹp. Nữ ca sĩ Trung Quốc từng mời Chi Pu và Ella về nhà của mình ở Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc) du lịch. Đến tháng 7/2024, khi Cung Lâm Na đưa 2 con trai đến Việt Nam du lịch, Chi Pu và mẹ đã đưa đàn chị đi tham quan TP.HCM và Nha Trang. Trên trang cá nhân, Cung Lâm Na chia sẻ hình ảnh chuyến đi và dành nhiều lời khen cho phong cảnh, đồ ăn Việt Nam. Tháng 4 năm nay, khi Chi Pu khai trương nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc), Cung Lâm Na cũng đến ủng hộ đàn em.

Cung Lâm Na có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Chi Pu. Cô từng sang Việt Nam du lịch và thăm hỏi đàn em

Nguồn: Sina, Sohu