Lisa (BLACKPINK) hợp tác với 1 tài tử nhưng ai cũng cản

Thông tin về việc Lisa (BLACKPINK) chào sân điện ảnh khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bộ phim Taigo do đạo diễn Lee Sang Yong chỉ đạo, quy tụ 3 gương mặt đình đám gồm Ma Dong Seok, Lee Jin Wook và đặc biệt là Lisa.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít khán giả gửi những lời chúc mừng tới Lisa, hy vọng cô sẽ có màn chạm ngõ điện ảnh thành công. Thế nhưng song song với đó, rất nhiều netizen tỏ ra lo ngại khi em út BLACKPINK hợp tác cùng Lee Jin Wook trong dự án lấn sân màn ảnh rộng, âu cũng là bởi tài tử này từng bị tố tấn công tình dục trong quá khứ.

Nhiều khán giả không mấy vui vẻ khi Lisa xác nhận hợp tác cùng tài tử tai tiếng Lee Jin Wook trong phim mới

Hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào Lee Jin Wook, đồng thời hy vọng nam diễn viên rút khỏi dự án Taigo: “Tôi rất háo hức khi Lisa có màn ra mắt màn ảnh rộng, bởi lẽ trong tác phẩm gần đây, cô ấy đã cho thấy mình có tiềm năng để trở thành diễn viên giỏi. Thế nhưng sao nam diễn viên kia (Lee Jin Wook) lại xuất hiện trong dự án của Lisa?”, “Không, lại là Lee Jin Wook nữa ư?”, “Nụ cười của tôi liền vụt tắt ngay sau khi thấy Lee Jin Wook đứng bên phải Lisa trong khung hình của dự án”, “Lee Jin Wook - 1 nam diễn viên bị tố tấn công tình dục, lại nhận được thêm 1 vai diễn của Netflix. Điều này thật không thể chấp nhận nổi”...

Nhiều fan lo sợ sự góp mặt của Lee Jin Wook sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tác phẩm có Lisa

Còn nhớ, vụ bê bối liên quan tới Lee Jin Wook nổ ra hồi năm 2016 sau khi anh bị 1 phụ nữ 33 tuổi (tạm gọi là A) cáo buộc tấn công tình dục. Theo người này, nam nghệ sĩ nổi tiếng đã thực hiện hành vi đồi bại sau khi được cô nhờ đến nhà lắp rèm cửa vào ban đêm. Lee Jin Wook thừa nhận từng quan hệ với cô A nhưng theo tự nguyện của đôi bên chứ không có sự cưỡng ép.

Lee Jin Wook được tòa tuyên trắng án song cô A không chấp nhận cái kết đó, và 1 mực khẳng định mình thực sự là nạn nhân của tấn công tình dục. Sau drama chấn động, Lee Jin Wook tiếp tục quay lại với diễn xuất, song hình tượng của anh đã bị hoen ố nghiêm trọng. Từ đó tới nay, nam diễn viên vẫn luôn ngập chìm trong “gạch đá” của công chúng mỗi khi xác nhận dự án mới.

Lee Jin Wook từ lâu đã trở thành "cái gai" trong mắt của công chúng, luôn phải hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ khán giả mỗi khi trở lại showbiz với tác phẩm mới

Nguồn: Koreaboo