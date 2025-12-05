Những ngày này, người hâm mộ tại Việt Nam đang “náo loạn” khi biết tin Kim Seon Ho có mặt ở Hà Nội để quay dự án phim mới. Không chỉ ngóng từng khoảnh khắc của nam diễn viên trên phố phường Thủ đô, fan còn tranh thủ chuẩn bị những bất ngờ đặc biệt dành cho anh. Để đánh dấu lần đầu tiên Kim Seon Ho đặt chân đến Việt Nam, fanpage Kim Seon Ho 김선호 Vietnam Fanpage - ngôi nhà chung của 79.000 Seonhohada Việt đã đầu tư "khủng" cho dự án LED billboard tại Capital Place Liễu Giai, Hà Nội. Chiến dịch kéo dài từ ngày 5 đến 7/12, với video chào mừng dài 30 giây phát liên tục 120 lần/ngày, cứ 8 phút/lần. Thời gian chạy LED từ 6h sáng đến 12h trưa và 13h đến 23h tối – đảm bảo ai đi qua khu vực sầm uất này cũng phải ngoái nhìn.

Tấm biển LED sáng rực hình ảnh Kim Seon Ho đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại khu vực Liễu Giai. Hình ảnh Kim Seon Ho mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp như “thắp sáng” cả con phố, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Đối với fan, đây vừa là cách quảng bá, vừa là lời chào mừng thật đặc biệt dành cho anh trong dịp đến Việt Nam lần này.

Màn hình LED hoành tráng mà fan Việt đầu tư để chào đón Kim Seon Ho đã lên đèn nơi góc phố Liễu Giai sầm uất

Thông điệp chào mừng nam diễn viên đến Việt Nam vô cùng nổi bật

Những hình ảnh đẹp nhất sự nghiệp của nam thần 39 tuổi được tổng hợp trong clip này

Ai cũng phải ngoái nhìn nam thần màn ảnh xứ Hàn

Màn LED đã lên sóng, fan đã chuẩn bị tinh thần, máy ảnh đã sẵn sàng — chỉ còn thiếu mỗi nhân vật quan trọng nhất: Kim Seon Ho. Thế nên mới có câu hỏi đầy hối thúc nhưng yêu thương: “Kim Seon Ho anh đang ở đâu, sao còn chưa ra check-in chỗ này!!!”. Ai cũng hy vọng nam diễn viên sẽ dành chút thời gian ghé qua địa điểm đặc biệt do fan Việt chuẩn bị, chụp vài tấm hình kỷ niệm hoặc đơn giản là để lại dấu ấn nho nhỏ cho fan “đỡ nhớ”.

Lần này nam diễn viên ghé Việt Nam này không chỉ để quay phim mà còn là cơ hội để anh trải nghiệm văn hóa địa phương. Fan Việt với tình yêu nồng cháy. từ lâu, đang dùng mọi cách để "kéo" oppa lại gần hơn. Dù Kim Seon Ho có xuất hiện hay không, dự án LED này đã thành công rực rỡ trong việc thể hiện sự ủng hộ vô bờ bến của fan Việt dành cho anh.

Cận cảnh nụ cười đốn tim của Kim Seon Ho trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Fan đang rất mong chờ Kim Seon Ho sẽ đến đây check-in cho thỏa lòng mong nhớ

Kim Seon Ho sinh năm 1986, là một nam diễn viên Hàn Quốc được công chúng yêu mến với biệt danh "nam thần má lúm" và "anh tổ trưởng quốc dân". Anh sở hữu một hành trình cuộc đời và sự nghiệp đầy biến cố nhưng cũng rất kiên trì. Tuổi thơ của Kim Seon Ho không hề êm đềm; anh từng trải qua thời kỳ khó khăn khi chứng kiến mẹ bị cướp ngay trước mặt, một trải nghiệm ám ảnh đã khiến anh trở nên nhút nhát, sợ hãi đám đông và mắc chứng lo âu xã hội kéo dài. Chính vì thế, việc anh lựa chọn trở thành một diễn viên, phải đứng trước công chúng và hàng triệu khán giả, là một nỗ lực phi thường để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Khởi đầu từ năm 2009, Kim Seon Ho dành gần một thập kỷ miệt mài trên sân khấu kịch, nơi anh đã tôi luyện kỹ năng diễn xuất vững chắc và phong thái biểu diễn đầy cảm xúc, trở thành một "hoàng tử sân khấu" thực thụ. Anh chính thức ra mắt truyền hình vào năm 2017 và dần dần tạo dấu ấn qua các vai diễn phụ hài hước trong Chief Kim và 100 Days My Prince. Sự nghiệp của anh thăng hoa rực rỡ vào năm 2020-2021 với vai diễn Han Ji Pyeong trong Start-Up và đỉnh cao là vai "anh tổ trưởng" Hong Du Sik trong bộ phim chữa lành Hometown Cha-Cha-Cha.

Với hình tượng nhân vật ấm áp, đa tài, cùng nụ cười má lúm đặc trưng, anh đã củng cố vững chắc vị thế "nam thần quốc dân". Song song với phim ảnh, anh còn là thành viên được yêu thích của show tạp kỹ 2 Days & 1 Night mùa 4, qua đó thể hiện tính cách hài hước, thật thà và gần gũi ngoài đời.

Kim Seon Ho cùng Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Kim Seon Ho được bắt gặp đi dạo ở khu vực Nhà Thờ lớn

Anh còn mua cả xôi cốm ven đường - món ăn đậm chất Hà Nội