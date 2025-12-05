“Tóm dính” nam thần hạng A dạo phố cùng gái lạ, ngoại hình hốc hác đến khó tin

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã "tóm dính" khoảnh khắc Huỳnh Tông Trạch đi dạo phố, mua sắm cùng một phụ nữ tóc ngắn, vóc dáng đầy đặn. Dù nam diễn viên đã đeo khẩu trang, đội nón để che chắn cẩn thận nhưng vẫn khiến netizen nhận ra vì khí chất đầy nổi bật.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện thân mật, vui vẻ. Tài tử TVB luôn bước theo sát phía sau, tỏ ra rất ân cần với cô gái. Đáng nói, một số netizen còn cho biết đã từng bắt gặp cả hai đi cùng nhau rất nhiều lần, thậm chí cử chỉ còn rất thân mật. Điều này làm dấy lên nghi vấn tay "lãng tử" có tiếng đào hoa bậc nhất showbiz đã tìm được bến đồ cuối cùng.

Huỳnh Tông Trạch đưa 1 cô gái đi dạo phố, mua sắm. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn anh đã tìm được bến đỗ cuối cùng

Ngay sau khi Huỳnh Tông Trạch vướng tin đồn có tình mới, người hâm mộ đã lên tiếng phủ nhận thay thần tượng. Họ cho biết cô gái đi cùng nam diễn viên là chuyên viên trang điểm đã hợp tác lâu năm với anh. Cả hai đã quen biết lâu năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên phim trường, do đó việc cùng đi dạo phố là điều hoàn toàn bình thường. Trước những đồn đoán từ công chúng, Huỳnh Tông Trạch chưa lên tiếng phản hồi.

Song điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là diện mạo gầy gò đến khó nhận ra của Huỳnh Tông Trạch. Hai má nam diễn viên hóp sâu, đôi mắt thâm quầng, lộ vẻ mệt mỏi, khác hẳn hình ảnh tràn đầy sức sống trước đây. Được biết, thời gian gần đây tài tử TVB hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc với lịch trình vô cùng dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Do đó, tình suy kiệt, hốc hác của anh khiến không ít khán giả lo lắng cực đột, đồng thời hy vọng nam diễn viên có thể sắp xếp lịch trình hợp lý hơn và ưu tiên sức khỏe.

Diện mạo gầy trơ xương, mặt hóp của Huỳnh Tông Trạch gây lo lắng

Diện mạo phong độ, nam tính ngút ngàn của nam diễn viên trước đây

Huỳnh Tông Trạch là 1 trong những nam diễn viên được TVB lăng xê thành công ở giai đoạn hoàng kim của hãng phim. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Mẹ Chồng Khó Tính, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc…

Về đời tư, Huỳnh Tông Trạch là tay "lãng tử" có tiếng đào hoa của showbiz, khiến biết bao mỹ nhân phải say mê. Anh từng có mối tình nhiều sóng gió với nữ diễn viên hạng A Hồ Hạnh Nhi, bên nhau tận 8 năm nhưng vẫn đường ai nấy đi vì nhà trai có thói trăng hoa và mãi chẳng chịu kết hôn. Tiếp đó, nam diễn viên trải qua nhiều mối tình chóng vánh. Huỳnh Tông Trạch từng tuyên bố anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn và nhất quyết không muốn có con.

Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi bắt đầu hẹn hò vào năm 2005 nhưng chia tay bảy năm sau đó vào năm 2012

Tài tử có tiếng đào hoa bậc nhất showbiz là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân

Nguồn: Oriental Daily