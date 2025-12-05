Trong khoảng thời gian gần đây, làng giải trí châu Á chấn động với hàng loạt "thuyết âm mưu" sốc óc xoay quanh các ngôi sao đình đám. Chẳng hạn như "vua kungfu" Lý Liên Kiệt bị nghi ngờ đổi tim với một nhà sư trẻ qua đời vì tai nạn giao thông để "hồi xuân". Hay như siêu sao võ thuật Hồng Kim Bảo bị cho là tiêm máu người trẻ tuổi vào cơ thể để thoát kiếp ngồi xe lăn. Giờ đây, những "thuyết âm mưu" khó tin đã lan sang đến tận Nhật Bản và "Nam thần số 1 Jbiz" Kimura Takuya chính là "nạn nhân" của tranh luận thị phi.
Cụ thể, trên mạng xã hội đang lan truyền một bức ảnh Kimura Takuya đang nằm trên ghế sofa. Trên cổ anh có một vết gấp khá lạ, khiến các thám tử mạng lập tức đưa ra 7749 "thuyết âm mưu". Nhiều người cho rằng, người trong bức ảnh không phải Kimura "hàng real" mà là ai đó đang đeo mặt nạ da người giả trang thành anh.
Suy đoán này nghe vô cùng "ảo ma Canada" nhưng lại nhận được sự tán thành của đông đảo cư dân mạng, thậm chí nhiều người còn tỏ vẻ lo lắng không biết Kimura Takuya thật sự đang ở đâu, tại sao lại có kẻ thế thân anh như vậy. Tuy nhiên, càng nhiều người cho rằng dấu vết trên cổ Kimura Takuya chỉ là phần da bị chùng xuống khi anh đang nằm mà thôi, không hề có điều gì bất thường ở đây cả.
Trang 163 cho rằng, trong khoảng thời gian gần đây, có nhiều thông tin "trời ơi đất hỡi" đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Các loại "tin nóng", những suy đoán chẳng hề có bằng chứng xác thật khiến dân tình hoang mang không thôi. Những "thuyết âm mưu" này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của các nghệ sĩ và rất khó để làm sáng tỏ.
Cách đây không lâu, Lý Liên Kiệt đã tung video tại nhà riêng, tập thể dục và cởi trần đi bơi, chứng minh không có vết sẹo mổ tim. Thế nhưng lại có người chỉ ra rằng cánh tay của Lý Liên Kiệt có điều gì đó "sai sai", nghi vấn khoác lớp da giả lên người để che đậy vết tích. Giờ đây, tên tuổi của "vua kungfu" Cbiz bị gắn liền với những điều tiếng không hay, những bàn tán và ồn ào xung quanh vụ việc chưa hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Thậm chí, một số người cho rằng tài tử Hoàng Phi Hồng "có tật giật mình" nên mới phải liên tục chứng minh như vậy.
Giờ đây, nhiều ngôi sao showbiz đang rơi vào thế khó trước những "thuyết âm mưu" của cư dân mạng, dù im lặng chịu thị phi hay lên tiếng bác bỏ tin đồn như Lý Liên Kiệt thì cũng đều bất ổn.
Nguồn: 163