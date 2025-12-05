Hot: Ngày cưới của Taylor Swift và Travis Kelce lộ diện!

Vào ngày 5/12, Page Six đưa tin độc quyền về đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Theo những nguồn thân cận, cặp đôi định kết hôn vào ngày thứ Bảy, ngày 13/6/2026 tại Ocean House, Watch Hill, Rhode Island, Mỹ. Taylor Swift kiên quyết muốn cưới vào ngày này đến nỗi đã gửi 1 số tiền lớn "mua suất" của 1 cặp đôi đã đặt chỗ tại địa điểm này từ trước.

Được viết ngày này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về mặt con số với nữ ca sĩ sinh năm 1989. Khi viết theo số, nó sẽ là 6/13/26, tổng số là 9. Theo Numerology.com , năng lượng của số 9 tượng trưng cho sự hoàn thành theo chu kỳ, nó nói về sự kết thúc của 1 chu kỳ, tạo ra tiềm năng cho sự bắt đầu của chu kỳ khác. Số 9 đóng vai trò là người dẫn đường trong quá trình chuyển đổi này, hướng dẫn và trao quyền cho con người bằng trí tuệ của nó, khi nó hấp thụ câu trả lời từ nguồn tâm linh và truyền đạt chúng cho con người trong thế giới thực.

Page Six đưa tin độc quyền ngày cưới của Taylor Swift và Travis Kelce là 13/6/2026

Thời gian qua, giọng ca Lover cùng các phù dâu thân thiết như Selena Gomez, Gigi Hadid đang lên kế hoạch cho ít nhất 3-4 chuyến du lịch theo phong cách tiệc độc thân. Một số địa điểm dự kiến bao gồm những nơi yêu thích của Taylor Swift như Nashville, New York, Ý và Bahamas. Bữa tiệc độc thân đầu tiên được cho là sẽ diễn ra trong tháng tới.

Các phù dâu cùng mẹ chồng Donna Kelce được cho là đã tham gia rất nhiều vào quá trình lên kế hoạch cho đám cưới. Người trong cuộc tiết lộ rằng họ đã nói chuyện trong suốt 2 tuần qua, nhiều lần 1 tuần, qua điện thoại, tin nhắn, FaceTime hay Zoom. Sau khi kết hôn với Benny Blanco vào tháng 9, Selena Gomez cũng rất hào hứng mang đến những ý tưởng và gợi ý cho đám cưới của cô bạn thân Taylor Swift, để biến nó thành trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể cho người bạn thân nhất của cô.

Taylor Swift sẽ sớm tổ chức 3-4 bữa tiệc độc thân với các phù dâu thân thiết

Vào rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Đây có thể được coi là "đám cưới thế kỷ" của showbiz

Nguồn: Page Six