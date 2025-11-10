Hé lộ dàn phù dâu siêu khủng trong đám cưới Taylor Swift

Người hâm mộ hiện đang chờ đợi từng ngày để được chiêm ngưỡng đám cưới thế kỷ của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Tới sáng 9/11, tờ Pagesix gây sốt mạng xã hội khi bất ngờ đăng bài viết hé lộ về dàn phù dâu cực xịn xò trong hôn lễ nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới. Theo đó, Selena Gomez, siêu mẫu Gigi Hadid, Sabrina Carpenter và nhà thiết kế Ashley Avignone được cho là nằm trong danh sách phù dâu của Taylor. Đáng chú ý, họ đều chơi thân với Taylor, từ trước cũng được fan dự đoán sẽ giữ vai trò nhất định trong hôn lễ của giọng ca Bad Blood.

Nguồn tin cho biết Gigi Hadid, Sabrina Carpenter và Ashley Avignone đã lần lượt ra ngoài đánh lẻ cùng Taylor trong suốt hơn 1 tuần qua. Tờ Pagesix nhận định, thông qua những buổi ăn tối này, Taylor dường như đã trao đổi với dàn bạn thân về lịch trình hôn lễ và những phần việc của phù dâu trong đám cưới. Tuy Taylor - Selena chưa đánh lẻ trong thời gian gần đây nhưng truyền thông tin rằng, 2 ngôi sao sẽ sớm lên lịch đi ăn trong thời gian tới để bàn bạc về danh sách những việc cần làm trong đám cưới của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Ký giả từ tờ Pagesix cũng nhận định, Selena nằm trong danh sách phù dâu của Taylor ngay từ đầu, thậm chí nhiều khả năng sẽ đóng góp tiết mục tại hôn lễ bạn thân.

Taylor đột nhiên đi đánh lẻ với lần lượt Gigi Hadid, Sabrina Carpenter và Ashley Avignone trong suốt hơn 1 tuần qua. Tờ Pagesix cho rằng, những buổi đi ăn này có liên quan tới kế hoạch tổ chức hôn lễ của Taylor

Truyền thông cũng nhận định, Selena được chọn làm phù dâu của Taylor ngay từ đầu và 2 ngôi sao sẽ sớm lên lịch ăn tối để bàn bạc về những việc cần làm trong hôn lễ

Việc 3 ngôi sao hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau gồm Selena Gomez, Gigi Hadid, Sabrina Carpenter được cho là sẽ đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ Taylor Swift đã khiến công chúng vô cùng phấn khích

Người hâm mộ vẫn đang đếm từng ngày cho tới đám cưới của Taylor

Trên diễn đàn mạng xã hội X, công chúng bày tỏ niềm thích thú trước thông tin về những mỹ nhân đình đám được cho là đảm nhận vai trò phù dâu trong ngày trọng đại của Taylor: "Chờ đã… Như vậy là suốt thời gian qua, chúng ta thực sự đã được chứng kiến những hình ảnh về bữa tối dành cho các phù dâu của Taloy sao?", "Đó chính xác là điều tôi đang nghĩ tới, ôi trời ơi, Sabrina Carpenter mà làm phù dâu cho Taylor đảm bảo sẽ đáng yêu lắm"...

Những thông tin nóng hổi liên quan tới hôn lễ thế kỷ của Taylor Swift - Travis Kelce liên tục thu hút được sự quan tâm từ người hâm mộ khắp thế giới. Page Six cho hay, cặp đôi vàng dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Trước đó, rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce cách đây 3 tháng

Chiếc nhẫn cầu hôn hơn 26 tỷ đồng của Taylor Swift khiến công chúng phát sốt

