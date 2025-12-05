Mới đây, cặp đôi trai tài gái sắc Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh vừa tổ chức hôn lễ rình rang, chính thức về chung một nhà trong sự chứng kiến của đông dảo bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng mừng thay cho "búp bê sứ" xứ Đài vì đã tìm được hạnh phúc đích thực sau nhiều tổn thương tình cảm, đồng thời cũng nể phục vì cô đã khiến tay "sát gái" trứ danh Cbiz quay đầu, chính thức "chốt đơn" thành chồng người ta.
Tại lễ cưới, quý tử 3 tháng tuổi của Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh cũng có mặt, chứng kiến hạnh phúc của cha mẹ. Netizen tin chắc rằng, bé sẽ được hưởng trọn gen tốt của "nam thần xé sách bước ra" và "búp bê xứ Đài", trở thành soái ca vạn người mê trong tương lai.
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau hôn lễ, Hứa Vỹ Ninh đã vướng phải lùm xùm không đáng có. Nam diễn viên Tôn Vỹ Đình - bạn thân khác giới của Hứa Vỹ Ninh gây xôn xao khi lộ bức ảnh chụp chung với cô dâu trong ngày trọng đại. Hai ngôi sao này bị đánh giá là có những hành động không chấp nhận được, phải nhận nhiều gạch đá từ dư luận.
Hình ảnh người đẹp họ Hứa sà vào lòng bạn khác giới, ôm ấp thân mật đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Không ít người chỉ trích "búp bê xứ Đài" không biết đúng mực, hành động "vượt mức pickleball" ngay khi vừa về chung nhà với Khưu Trạch. Thậm chí, Tôn Vỹ Đình cũng bị gán cho cái mác "trà xanh", ngấp nghé chen chân vào hôn nhân của người khác. Đặc biệt, việc Hứa Vỹ Ninh và Tôn Vỹ Đình giữ im lặng giữa ồn ào, không xóa ảnh cũng không giải thích khiến netizen càng thêm nửa tin nửa ngờ.
Cũng có nhiều người bênh vực rằng Hứa Vỹ Ninh và Tôn Vỹ Đình vốn là bạn bè thân thiết nhiều năm nên mới có thái độ thoải mái như vậy, không thể chỉ dựa vào 1 bức ảnh để săm soi quá mức nhân cách của họ. Hơn nữa, ông xã của nữ diễn viên họ Hứa cũng chưa có ý kiến về việc này, có thể thấy được đây chỉ là một việc rất nhỏ, không đáng chị chỉ trích nặng nề đến vậy.
Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh quen biết từ năm 2011 nhưng đến khi cùng hợp tác trong bộ phim Khi Người Đàn Ông Yêu (2021), họ mới nảy sinh tình cảm với nhau. Vốn dĩ cặp đôi muốn tổ chức hôn lễ từ 4 năm trước nhưng vì tình hình bệnh dịch, công việc bận rộn lại thêm thời gian thai kỳ nên đã "delay" lần 3 lần. Dù đã đăng ký kết hôn trước đó nhưng đến bây giờ, Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh mới được nắm tay nhau cùng vào lễ đường.
Được biết, Khưu Trạch đã từ chối 3 bộ phim, tạm dừng mọi công việc nửa năm để chăm sóc cho Hứa Vỹ Ninh và bé cưng. Giờ đây, chàng lãng tử Cbiz đã trở thành ông bố bỉm sữa cực chuẩn chỉ, khiến ai cũng phải khen "búp bê xứ Đài" biết cách dạy chồng.
