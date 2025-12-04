5 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2025: Lưu Diệc Phi xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba, hạng 1 ai nghe tên cũng sốc

Ngày 4/12, tờ QQ đưa tin trên mạng xã hội Weibo xuất hiện một bảng xếp hạng gây sốt: Top 5 những mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2025, do cư dân mạng quốc tế lựa chọn. Tiêu chí xếp hạng dựa trên 3 yếu tố: đường nét ngũ quan, mái tóc tự nhiên và vẻ đẹp không tuổi. Dù 5 cái tên vào top đều là những mỹ nhân nổi tiếng, mỗi người một vẻ, nhưng kết quả vẫn gây tranh cãi trái chiều, đặc biệt là với người đẹp dành thứ hạng đầu tiên.

5. Angelababy

Angelababy từ lâu đã được xem như biểu tượng sắc đẹp của thế hệ tiểu hoa đán 8X hàng đầu Cbiz. Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, cô đã tỏa sáng theo cách không thể nhầm lẫn. Nữ diễn viên sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao thanh thoát, mắt to tròn, môi gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết. Vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, vừa sành điệu kiêu kỳ đầy mê hoặc. Với visual hoàn hảo và khí chất khác biệt, từ một mẫu nữ vô danh, cô vươn mình trở thành tiểu hoa đán đình đám chỉ trong thời gian ngắn.

Không ít khán giả Trung Quốc còn ưu ái gọi Angelababy là “mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian”, "báu vật nhan sắc Cbiz" - một danh xưng đủ nói lên sức ảnh hưởng và đẳng cấp nhan sắc của cô suốt hơn một thập kỷ qua.

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút

Ở tuổi 36, Angelababy vẫn giữ vẫn phong độ nhan sắc

4. Dương Mịch

Dương Mịch sở hữu thần thái cuốn hút hiếm ai có với khuôn mặt thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt sáng như vì tinh tú và được đánh giá đẹp nhất Cbiz. Không chỉ vậy, mỹ nhân này có đôi chân thuộc hàng cực phẩm thẳng - thon - dài, hình thể nóng bỏng với đường cong gợi cảm, vòng 1 đẫy đà, vòng hai đúng chuẩn "thắt đáy lưng ong".

Nghẹt thở với khoảnh khắc Dương Mịch mặc bikini khoe trọn body chữ S tuyệt mỹ với vòng một căng đầy, vòng eo nhỏ cùng nước da trắng mịn

Cô được đánh giá là mỹ nhân sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz

Đôi chân dài trứ danh của tiểu hoa đán hàng đầu Cbiz

3. Lưu Diệc Phi

Nhắc đến tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi chắc chắn là một trong số các cái tên mà rất nhiều người lập tức nghĩ tới. Cô được xem là “chuẩn mực nhan sắc” mà thế hệ sau khó ai vượt qua ở giới giải trí Trung Quốc.

Khoảng thời gian chứng kiến đỉnh cao nhan sắc của Lưu Diệc Phi có lẽ là giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2006. Cô có vẻ đẹp thoát tục, khí chất cao sang, đài cát và tinh khôi làm mê đắm người xem. Tân Hoa Xã đánh giá Lưu Diệc Phi mang vẻ đẹp tiên tử, sinh ra để đóng mỹ nhân cổ điển phương Đông. Khán giả Trung Quốc ưu ái gọi Lưu Diệc Phi là "thần tiên tỷ tỷ". Theo nhiều người, đối thủ nhan sắc có thể đánh bại Lưu Diệc Phi chỉ có Lưu Diệc Phi thời trẻ. Do đó, việc cô đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này khiến nhiều người khó hiểu.

Lưu Diệc Phi được xem là "trường thành nhan sắc" ở Cbiz

Lưu Diệc Phi được xem là "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ ngoài diễm lệ, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết vừa cuốn hút

2. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến "phong thần", được giới mộ điệu hết mực săn đón.

Mỹ nhân này sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn "đồng hồ cát siêu thực" đầy quyến rũ, gợi cảm, nhìn tưởng như photoshop, gương mặt lai Tây đặc trưng của người Tân Cương với đường nét sắc sảo, mắt sâu hút, sống mũi cao vút.

Gương mặt với đường nét lai Tây đẹp tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba

Body sexy tới từng milimet, mỗi lần lên đồ đều gây choáng với độ nở nang của mỹ nhân Tân Cương

1. Đàm Tùng Vận

Việc Đàm Tùng Vận đứng đầu bảng xếp hạng khiến không ít người bất ngờ và tranh cãi. Nhiều người cho rằng nét đẹp của nữ diễn viên này chỉ dừng lại ở mức khả ái dễ gây thiện cảm, chứ không thuộc hàng đại mỹ nhân xuất chúng như 4 minh tinh còn lại trong danh sách.

Điều gây ấn tượng lớn nhất ở Đàm Tùng Vận là việc cô sở hữu gương mặt trẻ thơ dễ thương với đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Chính nét đẹp này đã giúp người đẹp sinh năm 1990 trẻ mãi không già, U40 vẫn như gái 18 tuổi.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với gương mặt dễ thương, trẻ mãi không già

Dù vậy, việc cô vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Angelababy giành danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2025 vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận không sở hữu visual của 1 đại minh tinh

Nguồn: QQ