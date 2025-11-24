Ngày 23/11, tờ KoreaBoo đưa tin Lee Ji Hye gây xôn xao khi cho biết cô đã thực hiện phẫu thuật thu ngắn nhân trung để cải thiện vẻ ngoài. Theo Lee Ji Hye, nhân trung dài 4 cm từng là khuyết điểm ngoại hình khiến cô tự ti, bị nhiều người chê bai. Nữ diễn viên phim truyền hình giờ vàng chia sẻ cô từng đi nâng mũi chỉ để có chiếc mũi cao thẳng, chuyển hướng ánh nhìn của người dối diện. Tuy nhiên, khi tuổi tác càng lớn, nhân trung của Lee Ji Hye ngày càng dài ra. Do đó, cô quyết định can thiệp dao kéo.

Trên trang cá nhân, Lee Ji Hye chia sẻ hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật của cô. Sau khi thẩm mỹ thu hẹp nhân trung, khoảng cách giữa đầu mũi và môi trên của cô ngắn lại so với trước và giúp cô khoe được chiếc mũi cao thẳng. Theo Lee Ji Hye, việc thẩm mỹ nhân trung giúp cô có ngoại hình ưng ý, nhận được nhiều lời khen từ người xung quanh.

Lee Ji Hye trước và sau khi làm phẫu thuật thu nhỏ, rút ngắn nhân trung

Tuy nhiên, Lee Ji Hye chia sẻ ca phẫu thuật cũng khiến cô hứng chịu tác dụng phụ không mong muốn suốt đời. Việc thu ngắn nhân trung khiến cô bị tật phát âm, nói ngọng, hát đớt không còn tròn vành rõ chữ như trước. Điều này khiến Lee Ji Hye bừng tỉnh, nhận ra bản thân không nên tiếp tục đụng chạm dao kéo nữa vì sức khỏe của chính mình. Hơn nữa, cô cũng không muốn các con nhìn thấy gương mặt mẹ lúc nào cũng băng bó trắng toát, trông như 1 người khác lạ sau mỗi lần mở băng.

Lee Ji Hye bị tật phát âm sau khi can thiệp dao kéo

Lee Ji Hye sinh năm 1980, là MC, ca sĩ kiêm diễn viên đa tài của showbiz Hàn. Lee Ji Hye ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc pop Sharp. Sau khi Sharp dừng hoạt động, Lee Ji Hye chuyển sang làm diễn viên và từng tham gia diễn xuất trong Mother Was Pretty, Free Doctor, Killing Time, Your Lady… Về đời tư, Lee Ji Hye kết hôn với 1 nam kế toán thuế vào năm 2017. Cô hiện là mẹ 2 con. Vào tháng 7 năm nay, nữ diễn viên từng đưa gia đình sang Hội An du lịch.

Nhan sắc "nguyên thủy" lúc mời vào nghề của Lee Ji Hye

Nữ diễn viên Hàn đưa gia đình đi du lịch Việt Nam vào tháng 7

Nguồn: KoreaBoo