Lộ visual gây sốc, nữ chính Sợi Dây Chuyền Định Mệnh bị tố nghiện dao kéo đến mức như “thay đầu”

Bộ phim thần tượng kinh điển Sợi Dây Chuyền Định Mệnh (2007) luôn tồn tại trong ký ức của đông đảo khán giả xem truyền hình. Trong đó, vai nữ chính Hạ Chi Tinh do nữ diễn viên Hàn Quốc Yoo Ha Na đảm nhận đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng nhờ vẻ thuần khiết tự nhiên cùng khí chất lanh lợi. Yoo Ha Na đã rút lui khỏi giới giải trí từ lâu nên trong những năm qua, công chúng luôn tò mò về diện mạo của cô sau khi rời xa ánh hào quang.

Tới sáng 19/11, tờ 163 cho biết minh tinh xứ Hàn vừa mở tài khoản trên Douyin, đồng thời đăng tải 1 video chào hỏi khán giả Trung Quốc. Đáng chú ý, truyền thông và công chúng đã đổ dồn mọi sự chú ý vào diện mạo của Yoo Ha Na ở thời điểm hiện tại. Ký giả của tờ 163 nhận xét, nữ diễn viên họ Yoo bây giờ quá khác lạ, không còn giống 1 chút nào so với hồi đóng Sợi Dây Chuyền Định Mệnh: "Không phải chỉ có chút thay đổi, mà là hoàn toàn không thể nhận ra nổi cô ấy. Từ ngũ quan cho đến khí chất, Yoo Ha Na như đã biến thành 1 người hoàn toàn khác. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là với mức độ thay đổi này, đây tuyệt đối không thể là sự ‘lão hóa tự nhiên’ được". Qua đó, truyền thông xứ Trung đặt ra nghi vấn Yoo Ha Na đã sa đà vào phẫu thuật thẩm mỹ, khiến gương mặt giờ đây trở nên căng cứng thiếu tự nhiên.

Yoo Ha Na vừa chia sẻ 1 đoạn clip gửi lời chào hỏi tới khán giả xứ Trung sau khi cô chính thức mở tài khoản trên Douyin

Màn lộ diện mới đây khiến Yoo Ha Na bị truyền thông tố nghiện "dao kéo" tới mức biến mình thành 1 người khác. So với hình ảnh của chính cô hồi đóng Sợi Dây Chuyền Định Mệnh cách đây 18 năm (hình trái), không khó để nhận ra sự khác biệt là quá lớn, khó có thể chối cãi

Nhìn hình ảnh thiếu tự nhiên hiện tại của nữ diễn viên họ Yoo, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối

Không chỉ truyền thông xứ Trung tố Yoo Ha Na "dao kéo", đông đảo netizen khắp xứ Trung cũng đặt nghi vấn nữ diễn viên nghiện thẩm mỹ tới mức như "đổi đầu", không còn 1 chút đường nét nào của nhân vật Hạ Chi Tinh năm nào.

Nhiều người dùng mạng còn tràn vào Douyin của Yoo Ha Na để thắc mắc liệu nữ nghệ sĩ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không và tò mò về nguyên nhân khiến cô thay đổi khó tin như vậy. Trước làn sóng bình luận ồ ạt từ netizen, nữ diễn viên bình tĩnh phủ nhận nghi vấn đụng chạm "dao kéo": "Tôi đâu có thay đổi so với hồi đó, đây là 1 khía cạnh khác của tôi mà thôi", "Con gái sau khi trưởng thành sẽ trải qua nhiều lần thay đổi".

Thế nhưng, công chúng vẫn không tin vào câu trả lời của Yoo Ha Na, đồng thời tiếp tục thắc mắc: "Phẫu thuật thẩm mỹ đến mức này rồi mà vẫn nói là chưa hề đụng chạm gì? Cô hơi bị coi thường IQ của khán giả rồi đấy", "Rõ ràng là đã ‘dao kéo’ rồi mà vẫn còn không nhận"...

Cô ra sức bác bỏ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không ai chịu tin

Yoo Ha Na sinh năm 1986 tại Seoul (Hàn Quốc), cô chính thức bước chân vào showbiz với công việc người mẫu ảnh cho 1 vài tạp chí. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng từng được chọn làm người mẫu cho 1 hãng hàng không tại Hàn Quốc. Tuy nhiên trong những năm đầu bước chân vào showbiz, cô gần như không nhận được lời mời đóng phim nào.

Bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên xảy ra nhờ vào… 1 cuốn tạp chí. Vào khoảng năm 2006, nhà sản xuất nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) - Trần Ngọc San đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Yoo Ha Na trong 1 quyển tạp chí. Nhà sản xuất nổi tiếng cảm thấy Yoo Ha Na vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính Hạ Chi Tinh trong tác phẩm Sợi Dây Chuyền Định Mệnh mà cô đang dày công chuẩn bị. Ngay sau đó, Trần Ngọc San đã thuyết phục Yoo Ha Na bay từ Hàn Quốc sang Đài Loan (Trung Quốc) thử vai. Cuối cùng, nữ diễn viên xứ Hàn đã giành được vai nữ chính Hạ Chi Tinh. Bộ phim thắng lợi vang dội giúp cô trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Sau khi thành danh, cô tiếp tục tham gia vài phim tại Đài Loan (Trung Quốc), đóng vai chính trong 1 MV của Châu Kiệt Luân. Sau 1 năm hoạt động sôi nổi tại đây, Yoo Ha Na quyết định quay về Hàn Quốc vì muốn ở gần gia đình. Cô tiếp tục tham gia 1 vài bộ phim tại quê nhà Hàn Quốc, trong đó có 2 tác phẩm gây được tiếng vang là The Sons of Sol Pharmacy House và First Wives’ Club.

Yoo Ha Na tuyên bố kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu hồi năm 2011 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sau khi kết hôn, Yoo Ha Na tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí khi mới 25 tuổi. Cô chia sẻ thêm rằng, cô quyết định dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình. Yoo Ha Na lần lượt hạ sinh 2 con trai vào năm 2013 và 2019.

Yoo Ha Na đã kết hôn và có 2 con trai

