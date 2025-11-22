Tiểu Long Nữ già nhất màn ảnh: Bỏ tiền tỷ mua vai, tuổi xế chiều sống ẩn dật

Thần điêu đại hiệp là tác phẩm kinh điển từng giúp nhiều mỹ nhân trở nên nổi tiếng. Hình tượng Tiểu Long Nữ vì thế cũng là tượng đài trên màn ảnh.

Tuy nhiên, phiên bản do công ty Thiệu Thị sản xuất năm 1984 từng bị khán giả đánh giá là “thảm họa điện ảnh” bởi nữ chính Dương Quân Quân khi đó đã 51 tuổi, vẫn đảm nhận vai Tiểu Long Nữ.

Bỏ tiền tỷ để mua vai chính

Dương Quân Quân sinh năm 1933 tại Đài Loan, là doanh nhân giàu có và có mối quan hệ rộng trong giới nghệ thuật.

Năm 1997, bà mạnh tay chi 30 triệu NDT (tương đương 109,7 tỷ đồng), kiêm luôn vai trò nữ chính, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất cho bộ phim truyền hình Tây Môn Vô Hận, khi đã 41 tuổi.

Trong phim, Dương Quân Quân vào vai Tây Môn Vô Hận – mỹ nữ “vạn người mê” chốn giang hồ. Tuy nhiên, lúc này nữ diễn viên đã không còn trẻ, chênh lệch tuổi tác khá nhiều so với bạn diễn nam, khiến bộ phim nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Dương Quân Quân bỏ tiền để mua những vai nữ chính xinh đẹp.

Danh xưng “Tiểu Long Nữ già nhất màn ảnh” gắn liền với Dương Quân Quân từ khi bà đảm nhận vai nữ chính trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp 1984. Đây được xem là hình tượng Tiểu Long Nữ thất bại nhất lịch sử, chủ yếu vì nữ chính đã quá tuổi.

Khi đó, bà 51 tuổi và diễn xuất chưa ổn định; dù có sự hỗ trợ của bạn diễn nam Lương Gia Nhân, bộ phim vẫn không thể cứu vãn.

Dương Quân Quân vào vai Tiểu Long Nữ khi đã bước qua tuổi ngũ tuần.

Để được đóng vai nữ chính, Dương Quân Quân không ngại chi khoản tiền lớn. Điều đáng chú ý, những nhân vật bà thủ vai thường là mỹ nữ tuổi đôi mươi hoặc tuổi trăng rằm. Các bộ phim này đều do bà tự bỏ tiền sản xuất, trong khi nam chính thường là các mỹ nam trẻ tuổi, như Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đức Khải, Lý Trí Hy, Dương Trí Vỹ…

Tuy nhiên, khi còn trẻ, Dương Quân Quân cũng được coi là một mỹ nhân. Bà sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái dịu dàng, thu hút nhiều ánh nhìn. Trong các vai thiếu nữ ở những bộ phim như Triết Kiếm Truyền Kỳ, Tân Nguyệt Truyền Kỳ…, Dương Quân Quân từng khiến nhiều quý ông “đổ rạp dưới chân” .

Rút khỏi làng giải trí, sống ẩn dật

Sau một thời gian miệt mài đóng phim, Dương Quân Quân biến mất khỏi làng giải trí khi ở tuổi ngoài 80. Khán giả không còn thấy bà xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông.

Dương Quân Quân trải qua những năm tháng tuổi già trong cô độc, không con cái. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người giúp việc.

Truyền thông Hoa ngữ từng cho biết, khi phóng viên chủ động liên lạc, bà cũng né tránh: “Tôi nghỉ rồi, không muốn gặp ai. Cũng đừng hỏi tôi chuyện tuổi tác, tôi không muốn nói”.

Hình ảnh hiếm hoi của bà ở tuổi xế chiều khiến nhiều người bất ngờ.

Người ta cho rằng nguyên nhân là bà không muốn ai nhìn thấy vẻ ngoài biến dạng của mình, hậu quả của nhiều lần can thiệp dao kéo nhằm tu bổ nhan sắc, kéo dài tuổi xuân.

Một số người thân với Dương Quân Quân tiết lộ cũng vì gương mặt khác xưa quá nhiều nên bà không muốn xuất hiện trước ống kính. Bà cũng sợ khi bị báo chí gọi là “thảm họa thẩm mỹ”.

Trang On từng cho hay, người sống gần nhà cũng hiếm ai biết đây từng là diễn viên đóng vai Tiểu Long Nữ một thời.