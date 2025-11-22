3 tháng trước, Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor 2023 khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tin vui gia đình có thêm thành viên mới. Cô và diễn viên Quang Sơn công khai hình ảnh đám cưới vào tháng 8/2025.

Trên trang cá nhân, người mẫu sinh năm 1997 mới đây chia sẻ tin vui con đầu lòng đã chào đời. Nhóc tỳ có tên gọi ở nhà là Bamboo. Cô viết: "Dạ con là Bamboo các mom các dad chờ con có lâu không ạ! 38 tuần đầy yêu thương của các mom các dad với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, vậy là con đã chính thức "trả trọ" và đến với vòng tay của ba Sơn mẹ Trang cũng như là tiến vào tình yêu thương của các mom các dad đã dành cho con và mong chờ đón con.

Con cảm ơn baba vì đã luôn đồng hành và yêu thương mẹ con con cũng như tập luyện để chăm con từng ngày. Vậy là ông diễn viên Quang Sơn nay có thêm nghệ danh mới là baba tã bỉm rồi nha". Dưới phần bình luận, bạn bè và sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ.

Lê Thu Trang chia sẻ hình ảnh con đầu lòng chào đời vào tối 21/11

Người đẹp sinh năm 1997 tiết lộ nhóc tỳ có tên gọi ở nhà là Bamboo

Cuối tháng 10 vừa qua, Lê Thu Trang từng khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh xuất hiện tại bệnh viện. Cô cho biết đã phải nhập viện gấp vì vấn đề liên quan tới con. Trong thời gian chữa bệnh, ông xã Quang Sơn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. "Những ngày qua tôi nằm viện, 5 năm quen nhau tôi chưa từng bị bệnh nặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tất bật, chạy đôn chạy đáo lo lắng cho tôi đầu tóc rối bời. Chỉ một cái trở mình, 1 cái thở dài của tôi trong đêm anh cũng bật dậy và hỏi có sao không, đau ở đâu không?

Nay là ngày thứ 4 tôi nằm viện, nhiều khi quay ra nhìn chồng mình mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng, tóc lốm đốm vài sợi bạc mà sống mũi khóe mắt cay cay. Anh luôn miệng nói xin lỗi vì không thể lo cho tôi được nhiều hơn nhưng đối với tôi vậy là đủ rồi. Đấy là lý do tôi chọn anh chứ không phải ai khác. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần thấu hiểu và yêu thương và bên cạnh nhau lúc gian nan là được", Lê Thu Trang cho hay.

Lê Thu Trang từng phải nhập viện gấp ở tháng cuối của thai kỳ

Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn đã chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân từ đầu tháng 8. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà thờ trong không gian ấm áp, gần gũi, nơi gia đình hai bên và những người bạn thân thiết trong showbiz cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của họ.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Thu Trang và Quang Sơn đã trải qua 5 năm đồng hành, vượt qua nhiều biến cố. Câu chuyện tình của cả hai bắt đầu trong giai đoạn vô cùng khó khăn, khi Quang Sơn đang điều trị ung thư tuyến giáp và gần như mất tiếng vì biến chứng liệt dây thanh quản sau ca phẫu thuật.

Lê Thu Trang và ông xã đã có nửa thập kỷ gắn bó trước khi kết hôn

Người đẹp 9x đồng hành bên cạnh nửa kia lúc anh điều trị ung thư tuyến giáp, mất giọng do biến chứng liệt dây thanh quản sau phẫu thuật

Lê Thu Trang từng gây chú ý khi lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong hai mùa giải 2017 và 2019. Rời cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu, huấn luyện viên catwalk và mở các lớp đào tạo người mẫu - hoa hậu. Năm 2023, Thu Trang tham gia chương trình The New Mentor và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.