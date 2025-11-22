Là một trong những ngôi sao hàng đầu Vbiz, mọi nhất cử nhất động của Sơn Tùng M-TP đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục đăng loạt ảnh chạy bộ quanh Hồ Gươm gây sốt. Thế nhưng, tương tự những bức ảnh check-in đời thường trước đó, mỗi lần đăng tải đều xuất hiện một chi tiết bất thường khiến khán giả không ngừng bàn tán.

Điều bất thường ấy chính là sự vắng người kỳ lạ trong tất cả những bức ảnh của Sơn Tùng. Trong những hình ảnh mà nam ca sĩ chia sẻ, gần như không có bất kỳ tấm ảnh "hậu trường" nào từ bên ngoài ghi lại, và thậm chí còn không xuất hiện bóng dáng của bất kỳ ai khác trong khung hình. Đáng nói, những nơi Sơn Tùng check-in đều là địa điểm đông đúc, nhưng qua các bức ảnh đăng tải, khung cảnh xung quanh vẫn luôn vắng lặng đến khó tin.

Bỏ qua nhan sắc thì điều cư dân mạng bàn tán loạt ảnh của Sơn Tùng đó là tại sao những khung cảnh trong hình lại vắng người đến lạ

Đặc biệt nhất phải kể đến lần Sơn Tùng xuất hiện ở Thảo Cầm Viên - một địa điểm luôn đông người tham quan vào mọi thời điểm trong ngày. Thế nhưng, trong bức ảnh anh đăng tải, khung cảnh lại vắng hoe như thể được "dọn sạch" trước đó, khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ. Tương tự, loạt ảnh Sơn Tùng check-in ở metro cũng khiến fan dậy sóng vì giữa nơi đông đúc như vậy nhưng những bức ảnh của nam ca sĩ lại là khung cảnh vắng hoe người.

Với độ nổi tiếng của mình tại Việt Nam, việc Sơn Tùng bị phát hiện ngay khi xuất hiện ở nơi công cộng tưởng như là điều hiển nhiên, nhất là khi anh không hề che chắn hay cố ý tránh né. Thế nhưng, từ Thảo Cầm Viên đến metro rồi Hồ Gươm hay nhiều lần "hẹn hò" của nam ca sĩ, tất cả những lần anh xuống phố đều không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài… chính những bức ảnh do nam ca sĩ đăng tải.

Không ít còn đùa rằng mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện, cả thế giới xung quanh như… biến mất, hoặc nam ca sĩ đang sống trong một "vũ trụ song song", hay anh chàng là "người vô hình" mà không ai hay biết. Việc Sơn Tùng liên tục check-in nơi công cộng mà không ai bắt gặp khiến fan nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi: Liệu Sơn Tùng có thật hay không đây?

Sơn Tùng cứ như một mình giữa những nơi nổi tiếng là lúc nào cũng đông người

Ngay cả khi nam ca sĩ check-in ở Thảo Cầm Viên nhưng khung cảnh xung quang vẫn vắng hoe đến khó tin

Khi những thắc mắc dâng cao thì các "thánh soi" nhanh chóng vào cuộc và tìm ra vài "sơ hở" hiếm hoi và lý giải được sự bất thường từ Sơn Tùng. Theo đó, nhiều netizen cho rằng lý do khiến những khung hình của Sơn Tùng vắng người là vì nam ca sĩ chọn những thời điểm khác lạ để ra đường. Như trong ảnh chạy bộ ở Hồ Gươm, có khoảnh khắc Sơn Tùng ngồi ghế và phía sau có người xuất hiện chứ không phải hoàn toàn không có.

Cư dân mạng cũng soi thêm hình ảnh tại Hồ Gươm thì nhận ra ánh sáng và bầu trời trông vẫn còn tờ mờ sáng. Nhiều người dự đoán thời điểm mà giọng ca Lạc Trôi chạy bộ có thể là tầm 5-6h sáng nên đường phố mới vắng người như vậy. Trong bài đăng của Sơn Tùng, có một netizen xác nhận đã bắt gặp Sơn Tùng tại Hồ Gươm lúc 6h kém nhưng không muốn chụp ảnh để nam ca sĩ có sự riêng tư.

Trước đó, trong một lần check-in tại metro, fan cũng phát hiện nam ca sĩ xuất hiện vào khung giờ 11-12h trưa nên số lượng khách không quá tấp nập. Trong vài khoảnh khắc chụp góc rộng có thể thấy ở metro vẫn có người nhưng không đông. Có thể thấy, Sơn Tùng rất tinh ý khi tận dụng những khung giờ đặc biệt để ra ngoài, vừa tránh ồn ào, vừa đảm bảo những bức ảnh hoàn hảo mà chẳng ai hay biết. Chi tiết này khiến cư dân mạng vừa bật cười vừa thương, đồng thời khen ngợi sự tinh tế và chăm chỉ trong cách anh đầu tư cho từng khoảnh khắc xuất hiện của mình.

Nhiều cư dân mạng lý giải vì Sơn Tùng chọn những khung giờ mà đường phố khá vắng vẻ để chụp ảnh

Một netizen cho biết bắt gặp Sơn Tùng chạy bộ ở Hồ Gươm vào lúc 6h kém

Lần ở metro thì fan cũng soi được Sơn Tùng check-in trong khung giờ 12h trưa - thời gian mà lượng khách sử dụng metro không tấp nập

Trong vài khoảnh khắc chụp góc rộng trong ảnh của Sơn Tùng thì có thể thấy vẫn có người qua lại nhưng không đông đúc mà thôi

Từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy Sơn Tùng rất khéo léo trong cách duy trì hình ảnh và tên tuổi. Không cần ồn ào hay chiêu trò quá lộ liễu, anh biết cách tạo ra những khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn thu hút sự chú ý, khiến mỗi lần xuất hiện của mình đều trở thành đề tài bàn tán.

Cách chọn thời điểm xuất hiện hợp lý, phối hợp với hình ảnh chỉn chu và gợi tò mò khiến anh luôn giữ được sức nóng, đồng thời biến những hoạt động tưởng chừng bình thường như chạy bộ, tham quan Thảo Cầm Viên hay check-in tại metro cũng trở thành "hiện tượng mạng". Chính sự tinh tế này giúp Sơn Tùng vừa duy trì sức hút, vừa khéo léo làm mới bản thân mà không bị nhàm chán.

Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ không còn chỉ là ngôi sao thần tượng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, cũng không cố giữ khoảng cách bằng sự bí ẩn như trước. Thay vào đó, Sơn Tùng chủ động trở nên gần gũi, đời thường và thân thiện hơn.