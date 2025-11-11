Không có chuyện Sơn Tùng tham gia Running Man Việt Nam

Mới đây, mạng xã hội bùng nổ trước loạt hình ảnh được cho là Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại buổi ghi hình Running Man Việt Nam mùa 3. Trong tấm hình đang viral, nhân vật nam diện áo hồng nhạt, phía sau dán rõ bảng tên "SƠN TÙNG M-TP" khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Với dàn cast khủng hiện tại của Running Man Việt Nam vùng với sức hút của Sơn Tùng, nếu đây là sự thật thì tập có khách mời này sẽ bùng nổ khắp các nền tảng.

MXH xôn xao thông tin Sơn Tùng sắp xuất hiện ở chương trình thực tế Running Man Việt Nam với vai trò khách mời

Tuy nhiên, phía Running Man Việt Nam chưa xác nhận thông tin này. Giữa lúc tin đồn lan truyền mạnh mẽ, phía ekip Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Đại diện ekip của Sơn Tùng cho biết không có việc anh góp mặt trong show thực tế: "Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP hoàn toàn không tham gia chương trình này như các thông tin và hình ảnh đang lan truyền. Việc sử dụng hình ảnh ghép bằng AI hoặc tung tin sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi giả mạo và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ".

Phía ekip cũng kêu gọi các diễn đàn showbiz kiểm tra, gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, tránh lan truyền những hình ảnh được cho là đã qua chỉnh sửa bằng công nghệ AI. Ekip nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng hình ảnh nghệ sĩ mà không xin phép đều vi phạm quyền cá nhân và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Phía ekip Sơn Tùng phủ nhận việc anh là khách mời của Running Man Việt Nam

Hình ảnh lan truyền trên MXH chỉ là 1 sản phẩm do công nghệ AI tạo nên

Từ nhiều năm qua, Sơn Tùng luôn là cái tên được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ tham gia show thực tế. Với sức ảnh hưởng và độ phủ sóng thuộc hàng top Vbiz, nhiều người tin rằng chỉ cần Sơn Tùng xuất hiện ở một gameshow nào đó, chương trình ấy chắc chắn sẽ "nổ view". Thế nhưng, suốt nhiều năm hoạt động, Sơn Tùng vẫn luôn giữ phong cách kín tiếng, tập trung cho âm nhạc và hiếm khi nhận lời tham gia chương trình thực tế.

Lần gần nhất khán giả được thấy anh tham gia gameshow là tại The Remix 2015 - Hòa Âm Ánh Sáng. Thời điểm đó, Sơn Tùng gây bão với loạt bản hit như Em Của Ngày Hôm Qua, Cơn Mưa Ngang Qua hay Nắng Ấm Xa Dần.

Sơn Tùng chỉ chăm chỉ đi show âm nhạc, ra mắt dự án mới chứ không tham gia show thực tế

Trước đó, dàn cast của 2 Ngày 1 Đêm từng bày tỏ mong muốn được mời Sơn Tùng làm khách mời đặc biệt, nhưng qua cả 4 mùa, nam ca sĩ vẫn chưa từng góp mặt. Dù không thật sự xuất hiện tại Running Man Việt Nam nhưng chỉ riêng việc Sơn Tùng bị "réo tên" cũng đủ chứng minh sức ảnh hưởng và độ hot chưa bao giờ hạ nhiệt của nam ca sĩ.

Dàn cast 1 Ngày 1 Đêm cũng từng mong Sơn Tùng là khách mời nhưng sau 4 mùa anh vẫn chưa xuất hiện

Từ câu chuyện này, khán giả cũng được khuyến nghị nên tỉnh táo hơn trước những nội dung được tạo ra bởi AI, bởi công nghệ ngày nay có thể tái hiện hình ảnh, biểu cảm và bối cảnh vô cùng chân thật, dễ khiến công chúng nhầm lẫn.