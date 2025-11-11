Sáng 11/11, tờ Koreaboo đưa tin, "thiếu gia đẹp trai nhất Kbiz" Choi Siwon (Super Junior) đang đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp sau khi có phát ngôn "tự hủy" gây sốc ngay trên sóng livestream. Theo nguồn tin, nam thần Super Junior bỗng dưng tự nhận mình là họ hàng thân thích với 1 nhân vật có liên quan tới vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm tại Hàn Quốc.

Ngay lập tức, nam ca sĩ đã phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khủng khiếp chưa từng thấy trong sự nghiệp của mình. Trên khắp các diễn đàn, netizen yêu cầu Choi Siwon phải ngay lập tức rời Super Junior nhằm tránh làm tổn hại tới danh tiếng mà nhóm nhạc huyền thoại đã dày công gây dựng trong suốt 20 năm hoạt động.

Choi Siwon vừa có phát ngôn gây sốc liên quan tới chính trị ngay trên sóng livestream

Chưa hết, cũng từ phát ngôn "tự hủy" mới đây, hàng loạt lùm xùm khác của Choi Siwon đã bị "đào xới" lên chỉ sau 1 đêm. Theo đó, nam thần tượng đình đám bị tố phân biệt chủng tộc và vòi tiền fan 1 cách lộ liễu ngay trên sóng livestream.

Trong 1 phiên livestream, "thiếu gia đẹp trai nhất Kbiz" tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử giữa TikToker người Hàn và người ngoại quốc. Cụ thể, khi trò chuyện cùng TikToker người Hàn, Choi Siwon trông vô cùng phấn khởi với nét mặt rạng rỡ, tươi cười niềm nở. Nhưng trong phiên livestream cùng TikToker người Ả Rập, thành viên Super Junior lại lộ rõ thái độ khó chịu với gương mặt như "đâm lê". Thậm chí, nam ca sĩ sinh năm 1986 còn đột ngột tắt sóng livestream, cho thấy thái độ không tôn trọng dành cho đối phương.

Choi Siwon bày ra gương mặt khó ở khi livestream cùng người đàn ông Ả Rập, còn vội tắt sóng với người này

Sau đó, nam ca sĩ liền thay đổi thái độ sang cười nói không ngớt khi lên sóng cùng TikToker người Hàn

Chưa dừng lại ở đó, trong 1 phiên livestream cùng trưởng nhóm Leeteuk của Super Junior, Choi Siwon đã nhiệt tình hướng dẫn sử dụng tính năng tặng quà trên TikTok - tính năng cho phép fan tặng quà, tiền cho thần tượng. Từ đây, Choi Siwon bị tố vòi tiền fan, thúc giục người hâm mộ gửi quà tặng cho mình ngay trên sóng trực tiếp.

Choi Siwon công khai hướng dẫn sử dụng tính năng tặng quà trong 1 buổi phát sóng trực tiếp, sau đó anh liền dính ngay nghi vấn vòi tiền fan

Đến thời điểm hiện tại, công ty quản lý chưa có động thái gay gắt dành cho Choi Siwon sau khi nam ca sĩ có phát ngôn "tự hủy" chấn động. Tuy nhiên, trưởng nhóm Leeteuk đã căng! Trong diễn biến mới nhất, Leeteuk đã chia sẻ hình ảnh chụp quảng cáo của nhóm Super Junior cho 1 thương hiệu. Đáng nói, trưởng nhóm Super Junior đã công khai xóa ảnh Choi Siwon ra khỏi tấm hình gốc.

Leeteuk đăng hình các thành viên Super Junior nhưng lại vắng bóng Choi Siwon

Sinh năm 1986, Choi Siwon là 1 trong số rất ít những idol Kpop có gia thế khủng, thuộc hàng "trâm anh thế phiệt". Bố của Choi Siwon là CEO của hãng dược phẩm nổi tiếng Boryung Medience, mẹ là quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, gia đình họ Choi còn sở hữu một lượng lớn cổ phần của Hyundai Department Store - 1 trong 3 hệ thống siêu thị lớn nhất của Hàn Quốc. Trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, nam ngôi sao sở hữu visual vô cùng cuốn hút, ít ai sánh bằng ở Kbiz. Thời điểm đó, nhiều netizen xứ củ sâm đã trìu mến gọi Choi Siwon là "thiếu gia đẹp trai nhất Kbiz".

Thời hoàng kim, Choi Siwon "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng về nhan sắc ở Kbiz nhờ diện mạo xuất chúng

Nam ngôi sao xuất thân từ gia đình "trâm anh thế phiệt"

Nguồn: Koreaboo