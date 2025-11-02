Thánh khẩu nghiệp showbiz lùn đi gần 10cm sau vụ tai nạn ô tô kinh hoàng?

Nam ca sĩ đình đám Heechul (Super Junior) vừa xuất hiện trên chương trình 20th Century Hit-Song (KBS Joy) lên sóng tối 31/10 và có những chia sẻ gây bão mạng. Tại đây, Heechul cùng các khách mời đã thảo luận về trường hợp của nghệ sĩ nhạc rock Kim Kyung Ho - người từng bị giảm 2cm chiều cao sau khi gặp phải tình trạng hoại tử vô mạch đầu xương đùi.

Heechul cho biết anh cũng từng bị tụt giảm chiều cao trong quá khứ và bày tỏ sự đồng cảm với người đồng nghiệp Kim Kyung Ho. Và theo lời thành viên Super Junior, anh đã mất đi tận 9cm chiều cao sau khi gặp phải vụ tai nạn ô tô kinh hoàng hồi năm 2006: "Tôi có thể hiểu được những gì anh Kim Kyung Ho từng trải qua, vì xương đùi của tôi cũng bị tổn thương hoàn toàn. Chiều cao của tôi thực sự đã giảm xuống đáng kể. Tôi từng cao khoảng 1m85". Được biết, chiều cao hiện tại của Heechul trong hồ sơ cá nhân là 1m76.

Heechul cho biết chiều cao của anh giảm từ 1m85 xuống còn 1m76 sau vụ tai nạn xe hơi cách đây gần 20 năm

Phát biểu về chuyện giảm gần 10cm chiều cao của Heechul đã trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn, Trong đó, nhiều khán giả cho rằng, nam ca sĩ chỉ đang nói đùa, bởi lẽ dựa vào những hình ảnh khi mới debut của Super Junior, không khó để nhận ra Heechul thấp hơn khá nhiều so với thành viên cùng nhóm Choi Siwon (1m83). Vậy nên, không thể có chuyện Heechul từng cao 1m85 và giảm đột ngột xuống còn 1m76 như lời nam ngôi sao chia sẻ.

Trong hình ảnh thuở mới ra mắt, Heechul trông thấp hơn hẳn so với Choi Siwon. Đáng nói, Choi Siwon sở hữu chiều cao 1m83 nên không thể có chuyện Heechul từng cao 1m85 trong giai đoạn mới debut

Còn nhớ hồi tháng 8/2006, Heechul đang trên đường về từ đám tang bố thành viên Donghae đã gặp tai nạn giao thông khi xe bị trượt bánh bất ngờ, va chạm mạnh vào thanh chắn đường. Nam ca sĩ bị gãy 5 phần trên chân trái bao gồm xương đùi, đầu gối, mắt cá chân. Anh phải phẫu thuật trong 6 tiếng liền, xử lý nhiều vết thương khác như 1 vết rách phải khâu nhiều mũi ở lưỡi. Heechul đã phải ngừng tất cả các hoạt động trong 3 tháng vì bị thương nghiêm trọng sau cú va chạm kinh hoàng.

Trong chương trình My Little Old Boy lên sóng hồi đầu năm nay, Heechul bất ngờ tiết lộ chuyện anh bị xếp vào nhóm người khuyết tật sau vụ tai nạn ô tô hồi năm 2006: "Tôi chưa từng đề cập đến chuyện này, nhưng thực ra tôi được xếp vào nhóm người khuyết tật. Có loại nhãn dán người khuyết tật dành cho ô tô. Tôi cùng quản lý đã đi lấy, nhưng tôi nghĩ ‘Không, mình cần sống 1 cuộc sống năng động hơn’. Và tôi đã trở về và không lấy nó. Tôi không muốn thừa nhận rằng cơ thể mình đang đau đớn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, và giờ hơn 10 năm đã trôi qua. Tôi cũng không nói cho fan biết, vì họ sẽ cảm thấy rất buồn".

Hồi đầu năm nay, Heechul lần đầu chia sẻ chuyện anh là người khuyết tật

Heechul phải trải qua cuộc đại phẫu, nẹp 7 thanh kim loại vào xương chân sau vụ tai nạn giao thông

Heechul chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn khi vừa tròn 22 tuổi hồi năm 2005 với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Super Junior. Cùng năm này, nam ca sĩ lấn sân diễn xuất qua tác phẩm truyền hình nổi tiếng 1 thời Sharp 2. Kể từ đó tới nay, Heechul liên tục gặt hái được những thành công lớn cùng nhóm Super Junior, leo lên hàng ngũ những nam idol nổi tiếng, quyền lực nhất Kpop thế hệ thứ 2.

Bên cạnh đó, anh còn liên tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng khi làm khách mời, đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình ăn khách như Knowing Bros, Radio Star, Weekly Idol, My Little Old Boy... Nam nghệ sĩ cũng tiếp tục niềm đam mê diễn xuất bằng việc góp mặt trong 1 số bộ phim như Recipe for Youth, Familyhood... Trong làng nhạc Kpop, Heechul được gán mác "thánh khẩu nghiệp" vì nổi tiếng với tính cách muốn sao nói vậy và chẳng kiêng nể ai bao giờ.

Heechul đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm MC. Anh còn được mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng khẩu nghiệp" ở Kbiz

Nguồn: Kbizoom