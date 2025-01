Heechul (Super Junior) được xếp vào nhóm người khuyết tật sau tai nạn kinh hoàng

Trong số mới nhất của chương trình My Little Old Boy, Heechul (Super Junior) đã tiết lộ về 1 câu chuyện chưa từng đề cập đến. Vào năm 2006, Heechul gặp tai nạn ô tô bị chấn thương nghiêm trọng. Rất may mắn nam idol đã sống sót, nhưng đó chưa phải tất cả câu chuyện.

"Siêu sao vũ trụ" nói: "Tôi chưa từng đề cập đến chuyện này, nhưng thực ra tôi được xếp vào nhóm người khuyết tật. Có loại nhãn dán người khuyết tật dành cho ô tô. Tôi cùng quản lý đã đi lấy, nhưng tôi nghĩ 'Không, mình cần sống 1 cuộc sống năng động hơn'. Và tôi đã trở về và không lấy nó".

"Tôi không muốn thừa nhận rằng cơ thể mình đang đau đớn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, và giờ 10 năm đã trôi qua. Tôi cũng không nói cho fan biết, vì họ sẽ rất buồn khi nghe được câu 'Anh mấy đứa là người khuyết tật'" - Heechul tiếp tục trải lòng.

Heechul lần đầu chia sẻ chuyện anh là người khuyết tật

Mẹ Heechul cũng vô cùng đau lòng: "Đến bây giờ, chuyện này vẫn khiến tôi rơi nước mắt. Bây giờ thì đã đỡ hơn, nhưng Heechul vẫn đau lắm khi biểu diễn trên sân khấu. Chân thằng bé bị dập nát, xương đùi bị tổn thương nên phải nẹp thanh kim loại. Bác sĩ nói nó sẽ không thể nhảy được nữa, nhưng may mắn là sau ca phẫu thuật nó có thể đi lại, mặc dù cơn đau vẫn khiến nó gặp khó khăn".

Chia sẻ của Heechul khiến nhiều fan bất ngờ, đồng thời cũng rất đau lòng cho Heechul. Vào năm 2006, Heechul dự đám tang của bố Donghae ở Mokpo và đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường trở về. Nam idol bị thương và mất đến 3 tháng mới hồi phục. Heechul phải trải qua cuộc đại phẫu, nẹp 7 thanh kim loại vào xương chân. Sau đó anh được xếp vào nhóm người khuyết tật thuộc cấp độ 4.

Chấn thương chân là nguyên nhân khiến Heechul nhiều lần phải trì hoãn công việc. Mỗi lần luyện tập vũ đạo cùng Super Junior, chân đau lại tái phát. Dù không thể nói ra do sợ ảnh hưởng đến hoạt động chung nhưng ít nhiều cả nhóm phải tập đi tập lại, thay đổi động tác nhiều lần để phù hợp với thể trạng của Heechul. Vì điều này, anh cảm thấy bản thấy là vật cản và có lỗi với các thành viên nên từng có suy nghĩ rời khỏi Super Junior.

Heechul bị nẹp đến 7 thanh kim loại vào chân. Nam idol tập nhảy đến mức các thanh kim loại này cong theo

Heechul cảm thấy có lỗi, thậm chí muốn rời khỏi Super Junior vì chấn thương cản trở anh biểu diễn

Nguồn: Allkpop