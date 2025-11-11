Mới đây, thông tin TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt vào ngày 19/11 khiến công chúng dành sự chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam gần 6 tháng. Trong nửa năm qua, những diễn biến mới, thông tin liên quan đến cô đều trở thành tâm điểm bàn tán.

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể la bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ tham gia phiên toà xét xử tại TAND TP.HCM vào ngày 19/11

VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Thời gian qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp tiền khắc phục và có tình tiết giảm nhẹ tội danh

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Ồn ào kẹo Kera đã "nhấn chìm" sự nghiệp của Hoa hậu Thuỳ Tiên

Hồi tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 5 bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục – Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs – Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc đại diện pháp luật) và Lê Thành Công. Cả 5 người bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).