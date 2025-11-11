Bằng Kiều xin lỗi về phát ngôn hạ bệ G-DRAGON:

Tối 10/11, ca sĩ Bằng Kiều vướng tranh cãi khi có bài đăng nhận xét về concert của G-DRAGON. Nhiều người cho rằng Bằng Kiều có phát ngôn hạ bệ tài năng của ca sĩ Hàn Quốc. “Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng "chấp" bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết. Ngay sau khi vướng tranh cãi, Bằng Kiều đã lập tức xóa bài viết này.

Sáng 11/11, Bằng Kiều đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết chỉ nghĩ đơn giản đó là một lời nói đùa, không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Bằng Kiều khẳng định tôn trọng tất cả các nghệ và khán giả. Bên cạnh đó, ca sĩ gửi lời xin lỗi tới Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì đã bị kéo vào lùm xùm.

Bằng Kiều viết: "Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có. Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho Bằng Kiều sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua".

Bằng Kiều vướng tranh cãi vì bài viết bị cho rằng hạ bệ tài năng của G-DRAGON

Ca sĩ đã có bài đăng lên tiếng gửi lời xin lỗi vào sáng 11/11

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI tổ chức vào ngày 8-9/11 đã đem tới những màn biểu diễn bùng nổ và đầy cảm xúc, để lại vô số khoảnh khắc viral trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gần 100.000 khán giả đã cùng “cháy hết mình” với “anh Long” trong hai đêm diễn vừa qua – minh chứng cho sức hút khổng lồ và tầm ảnh hưởng của G-DRAGON tại Việt Nam.

Concert của G-DRAGON có sự tham gia của nhiều sao Việt

Được biết đã có gần 100.000 khán giả tham gia 2 đêm diễn của ca sĩ Hàn Quốc

Bằng Kiều, sinh năm 1973 tại Hà Nội, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật – mẹ là nghệ sĩ cải lương, còn cha tuy là bác sĩ nhưng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.

Trước khi theo đuổi con đường solo, anh từng là thành viên của nhiều ban nhạc nổi tiếng như Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa và Quả Dưa Hấu. Nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn riêng biệt, Bằng Kiều nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2002, nam ca sĩ kết hôn với Trizzie Phương Trinh và sau đó sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, cả hai đã quyết định “đường ai nấy đi”, giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc con chung.