Orlando Bloom sao cứ "cà khịa" trả đũa Katy Perry vậy?

Chiều 10/11, tờ Dailymail đưa tin, tài tử Orlando Bloom vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau màn lộ diện bên nữ diễn viên Rachel Lynn Matthews (phim Happy Death Day) mới đây.Theo nguồn tin, mỹ nhân Happy Death Day đã "cosplay" thành Katy Perry nhân dịp Halloween, nhưng màn hóa trang này lại bị cho là có nhiều vấn đề.

Cụ thể, Rachel Lynn Matthews diện bộ đồ giống trang phục Katy từng mặc trong chuyến du hành vũ trụ bị cả mạng xã hội cười nhạo hồi tháng 4 năm nay. Chưa dừng lại ở đó, Rachel còn diễn lại cảnh hôn đất sau khi bước xuống từ tàu vũ trụ từng khiến Katy trở thành mục tiêu công kích trên khắp các diễn đàn. Từ đây, Rachel Lynn Matthews bị tố công khai cà khịa, chế nhạo đàn chị nổi tiếng.

Đáng nói, Orlando Bloom đã chụp bức hình thân mật, dựa sát rạt vào Rachel Lynn Matthews đúng thời điểm nữ diễn viên này đang diện bộ đồ giống Katy. Truyền thông và khán giả nhận định, nam tài tử Cướp Biển Vùng Caribbean được cho là hưởng ứng màn cợt nhả của Rachel dành cho Katy. Nói cách khác, sao nam sinh năm 1977 dường như cũng vừa vào hùa cùng người đẹp Rachel Lynn Matthews để cà khịa Katy Perry. Trên các diễn đàn, netizen đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái mới đây của Orlando Bloom, đồng thời chê trách nam nghệ sĩ đình đám vì đã có thái độ thiếu tôn trọng đối với hôn thê cũ.

Rachel Lynn Matthews (hình trái) bị tố cà khịa Katy qua màn hóa trang thành đàn chị nhân dịp Halloween. Rạchel còn chia sẻ lên trang cá nhân khoành khắc tái hiện màn hôn đất đầy tranh cãi của Katy

Orlando gây chú ý khi chụp hình thân mật với nữ diễn viên vừa cà khịa Katy. Từ đây, nam tài tử đình đám bị tố vào hùa cùng đồng nghiệp để cợt nhả hôn thê cũ

Mối quan hệ giữa Orlando - Katy hậu chia tay đã trở thành chủ đề nóng trong ngày hôm nay

Đây không phải lần đầu tiên Orlando dính nghi vấn có thái độ dằn mặt Katy. Trước đó vào hồi tháng 8, nam diễn viên từng hứng "cơn mưa gạch đá" vì có động thái được cho là muốn gây hấn với giọng ca Roar. Cụ thể, Orlando Bloom bất ngờ đăng tải lên mạng hình ảnh vô cùng nhạy cảm của con gái 5 tuổi - bé Daisy Dove Bloom.

Ngay lập tức, động thái từ tài tử sinh năm 1977 đã khiến công chúng sục sôi phẫn nộ. Trong khi Katy Perry giữ con gái Daisy Dove rất kỹ, luôn cố gắng che mặt, chỉ chụp ảnh từ phía sau để giữ sự riêng tư cho con thì Orlando Bloom lại có thể chụp và đăng bức ảnh gây sốc đến vậy. Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng Internet, bức ảnh này gây nguy hại rất lớn đối với sự an toàn và riêng tư của bé Daisy Dove. Tấm hình cũng sẽ tồn tại nhiều năm và có thể gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của Daisy Dove sau khi cô bé trưởng thành.

Hồi tháng 8, Orlando Bloom bị tố đăng hình con gái Daisy nhằm trả đũa Katy...

... sau khi nữ ca sĩ lộ khoảnh khắc hẹn hò bên tình mới

Từ động thái khó hiểu nói trên, Orlando Bloom bị tố có hành động trả đũa Katy Perry sau khi nữ ca sĩ lộ ảnh hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tài tử Cướp Biển Vùng Caribbean còn từng bị bắt gặp "like dạo", bình luận trên các bài đăng cà khịa hôn thê cũ.

Katy Perry - Orlando Bloom công khai hẹn hò hồi năm 2016, và đính hôn hồi Valentine năm 2019. Trong gần 10 năm bên nhau, 2 nghệ sĩ từng chia tay năm 2017 nhưng tái hợp chỉ 1 năm sau đó. Katy Perry và Orlando Bloom lên kế hoạch làm lễ cưới vào tháng 6/2020 nhưng phải hoãn vì Covid-19. Tháng 8/2020, con gái của họ - Daisy Dove Bloom - chào đời. Nhưng tới tháng 7 năm nay, 2 ngôi sao đã tuyên bố "đường ai nấy đi".

Sau khi chia tay, Orlando Bloom "tăm tia" nhiều phụ nữ ở đám cưới tỷ phú Jeff Bezos và ở Miami, Mỹ. Trong khi đó, Katy Perry khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi lộ ảnh hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Orlando Bloom - Katy Perry đã ở bên nhau khoảng 10 năm trước khi chính thức "đường ai nấy đi"

Nguồn: Dailymail

