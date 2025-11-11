Tại Việt Nam, nam idol đình đám Sehun (EXO) được đặt biệt danh "cò đất", "anh Năm bất động sản". Lý do đến từ những bức ảnh Sehun diện trang phục trang trọng, biểu cảm nghiêm túc như người làm trong lĩnh vực bất động sản. Từ đây, fan Việt đã liên tục gọi em út EXO bằng những biệt danh hài hước này.

Mới đây nhất, Sehun đã chứng tỏ biệt danh "cò đất" hoàn toàn không phải là danh xưng hão. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin tòa nhà Sehun mua năm 2019 đã tăng giá trị thêm 1,6 tỷ won (gần 29 tỷ đồng) trong vòng 6 năm qua. Được biết nam thần sinh năm 1994 mua tòa nhà thương mại này vào tháng 9/2019. Tòa nhà có 6 tầng, nằm ở phương Sangdo, quận Dongjak, Seoul và có giá 3,355 tỷ won (60,6 tỷ đồng). Hiện tại, giá trị của bất động sạn này đã lên đến 5 tỷ won (khoảng 90 tỷ đồng). Như vậy, Sehun đã "bỏ túi" được khoản lãi đáng kể sau 6 năm.

Tòa nhà của Sehun tọa lạc trên một con phố chính ở khu vực đắc địa, chỉ cách Lối ra số 1 của Ga Sangdo trên Tuyến tàu điện ngầm số 7 một phút đi bộ. Diện tích đất khoảng 198 mét vuông. Tòa nhà được đánh giá là có tầm nhìn và vị trí thuận tiện, khi nằm dọc theo con đường tám làn xe. Tầng 1 của tòa nhà hiện được cho 1 quán rượu nổi tiếng từng xuất hiện trên truyền hình. Tầng 2 là học viện âm nhạc thực hành, các tầng 3 đến 6 là văn phòng, giảm thiểu nguy cơ bỏ trống vì thiếu khách thuê.

Cận cảnh tòa nhà giúp Sehun thu lãi khủngCận cảnh tòa nhà giúp Sehun thu lãi khủng

Thông tin này nhanh chóng tạo sóng trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều fan đã tương tác và để lại nhiều bình luận hài hước về tình huống. Chỉ là sự trùng hợp nhưng cuối cùng biệt danh "cò đất" lại hợp với Sehun không tưởng khi anh kiếm được lợi nhuận khủng trong lĩnh vực bất động sản.

Oh Sehun sinh năm 1994, được biết đến rộng rãi là em út của nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO trực thuộc công ty SM Entertainment, cùng với đó là các hoạt động trong sub-unit EXO‑SC. Sehun được tuyển chọn vào SM Entertainment khi mới khoảng 12 tuổi, sau khi được nhân viên tuyển chọn phát hiện trên đường phố khi đang ăn trưa với bạn bè. Anh trải qua khoảng 2 năm và 4 lần thử giọng trước khi chính thức trở thành thực tập sinh vào năm 2008.

Vào ngày 10/1/2012, Sehun được giới thiệu là thành viên thứ t của EXO. Nhóm ra mắt chính thức vào tháng 4/2012 với mini album MAMA. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, Sehun nổi bật với vai trò vũ công và rapper của nhóm, đồng thời được chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật và khả năng trình diễn trên sân khấu. Ngoài hoạt động nhóm, anh còn tham gia diễn xuất qua nhiều phim và series truyền hình như Dokgo Rewind (2018), The Pirates: The Last Royal Treasure (2022), và bộ phim truyền hình Now We Are Breaking Up. Bên cạnh đó, anh cũng được mời tham dự các sự kiện thời trang cao cấp, cộng tác với các thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior, Ermenegildo Zegna và được đánh giá là gương mặt thời trang nổi bật.

Sehun là một hình mẫu tiêu biểu của idol thế hệ mới: từ việc được phát hiện sớm, trải qua thời gian đào tạo khắt khe, rồi debut với EXO và dần mở rộng phạm vi hoạt động sang diễn xuất và thời trang. Đồng thời, anh vẫn giữ được hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề và một phần riêng tư trong đời sống cá nhân.

Sehun là em út tài năng, đắt giá của EXOSehun là em út tài năng, đắt giá của EXO

Nguồn: Allkpop