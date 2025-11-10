Tình trạng đáng lo của Karik

Vừa qua, tập 8 Anh Trai Say Hi lên sóng và nói lời chia tay với 5 người đầu tiên, đó là Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Otis, Nhâm Phương Nam và TEZ. Bên cạnh phần loại trừ nhiều nước mắt, cư dân mạng còn dành nhiều sự bàn tán trước màn dance battle "out trình" của Karik.

Theo đó, Karik đã đại diện team ra đấu đối kháng ở vòng 2 dance battle. Đối đầu với Phúc Du, Karik khiến sân khấu như bùng nổ khi trình diễn loạt động tác hip-hop đậm chất đường phố, mạnh mẽ và dứt khoát. Nam rapper không chỉ thể hiện kỹ thuật vững vàng mà còn "đốt cháy" không khí bằng màn cởi áo giữa sân khấu, khiến khán giả reo hò không ngớt trước thần thái cuốn hút và năng lượng bốc lửa của anh.

Cao trào nhất chính là khoảnh khắc "drop lưng" cực gắt sau phần thi. Karik bất ngờ thả ngửa toàn thân xuống sàn trong tư thế đầy kịch tính, khiến cả trường quay "nín thở" trong vài giây rồi bùng nổ tiếng hét cổ vũ. Trấn Thành và dàn anh em nghệ sĩ cũng không giấu được sự phấn khích, đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho màn trình diễn quá đỗi mãn nhãn này.

Phần dance battle "điên rồ" của Karik tại Anh Trai Say Hi

Tuy nhiên, bên cạnh trầm trồ trước màn nhảy bùng nổ thì nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng của Karik, và cũng hoang mang khi nhìn thấy nam rapper liên tục vận động mạnh dù chấn thương nghiêm trọng.

Được biết, Karik bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Theo chia sẻ từ ekip, trước mỗi buổi tập hoặc ghi hình, nam rapper đều được kiểm tra tình trạng đầu gối và có đội ngũ y tế theo dõi trực tiếp trong suốt thời gian biểu diễn nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều trong tầm kiểm soát, tránh tái chấn thương hoặc gây tổn hại thêm cho khớp gối. Karik vẫn có thể đi lại, nhảy nhẹ hoặc vận động ở mức độ kiểm soát nếu cơ đùi khỏe và được hỗ trợ tập vật lý trị liệu đúng cách. Tuy nhiên, việc này cần được giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ tổn thương thêm.

Nói về màn dance battle ở Anh Trai Say Hi, ekip Karik cho biết mọi động tác đều phải tính toán kỹ lưỡng để không vượt quá khả năng chịu đựng của khớp gối. Sau khi kết thúc phần thi, Karik đã được theo dõi, tiêm kiểm soát viêm và tập vật lý trị liệu để đảm bảo an toàn. Ekip cũng cho biết Karik sẽ tiến hành mổ chân sau khi chương trình kết thúc. Theo bác sĩ, sau ca mổ thì Karik phải mất 6 tháng để nghỉ ngơi.

Nhiều fan không khỏi lo lắng cho tình trạng chấn thương của Karik

Trên sân khấu, khi được hỏi tại sao chấn thương lại vẫn tham gia dance battle, nam rapper chia sẻ: "Trước tiên là vì chương trình. Dù chân mình đứt sụn gối và đứt dây chằng nhưng Karik nghĩ khi đã đi thi thì ai cũng như ai, không chỉ riêng mình gặp vấn đề. Tất cả anh em đều đã rất cố gắng, mình bị cái này thì nguời ta cũng bị cái khác. Karik nghĩ mọi người đều có vấn đề nhưng ai cũng cố gắng, nên tại sao mình phải yếu đuối, mình phải ráng hết sức cống hiến cho chương trình và khán giả, mang đến một tiếc mục hay".

Sau tập 8 lên sóng, người hâm mộ đồng loạt gửi lời động viên, khuyên Karik nên ưu tiên sức khỏe và tạm thời nghỉ ngơi để điều trị dứt điểm. Bên cạnh đó, không ít khán giả vẫn dành lời khen cho tinh thần "chiến đấu" hết mình của Karik, cho rằng chính thái độ chuyên nghiệp và trách nhiệm với khán giả mới là điều khiến anh xứng đáng được tôn trọng nhất.