Sau nửa thập kỷ hoạt động showbiz, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có mối quan hệ thân thiết với nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt. Chính vì thế, ngày vui của cô có rất nhiều mỹ nhân đến chúc phúc. Trong đó, những nàng Hậu ở TP.HCM như Thiên Ân, Mai Ngô, Ngọc Thảo, Phương Anh... cũng đã đến Hà Nội để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Một số bạn bè có lịch trình riêng như Tiểu Vy, Tường San, Khánh Vân... đã đăng ảnh chúc mừng, bày tỏ tiếc nuối khi không thể đến đám cưới. Hoa hậu Bảo Ngọc, Khánh Vân còn nhờ Hoa hậu Thiên Ân mang phong bì mừng cưới đến cho Đỗ Thị Hà.

Dàn sao Việt đổ bộ đám cưới Đỗ Hà (Nguồn: Đi soi sao đi)

Dàn hoa hậu, á hậu nhà Sen Vàng đổ bộ đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà tại Hà Nội

Trong dàn khách mời "100 điểm visual" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cư dân mạng bất ngờ nhắc đến Á hậu Phương Nga. Những ai theo dõi cả hai sẽ biết Đỗ Hà và Phương Nga có mối quan hệ rất thân thiết từ nhiều năm qua. Hoa hậu Đỗ Thị Hà là người hiếm hoi có mặt trong buổi tiệc thân mật Bình An cầu hôn Phương Nga. Không chỉ vậy, Đỗ Hà còn là người bê tráp bên nhà gái trong lễ ăn hỏi của cặp đôi tổ chức vào năm 2022.

Chưa kể, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà tổ chức tại Hà Nội - đây cũng là nơi vợ chồng Bình An, Phương Nga sinh sống. Vì thế, việc Phương Nga không có động thái chúc mừng hay đến cưới của Đỗ Hà và Viết Vương tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Đỗ Hà từng bê tráp cho lễ ăn hỏi của Phương Nga và Bình An cách đây 3 năm

Đỗ Hà cũng là cô em thân thiết hiếm hoi chứng kiến Bình An cầu hôn Phương Nga

Trong thực tế vào ngày diễn ra đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Phương Nga đang gặp sự cố chuyến bay bị delay. Cô đã vật lộn cả buổi chiều ở sân bay vì thời bay thay đổi liên tục. Đến tầm gần 3 giờ sáng ngày 10/11, Phương Nga mới thông báo đã hạ cánh an toàn tại TP.HCM. Qua chia sẻ này, có thể thấy nàng hậu cũng có lịch trình công việc riêng nên không thể đến chúc mừng cô em thân thiết.

Nhiều người cũng cho rằng có thể vì quá gắn bó với nhau nên Phương Nga đã gửi tin nhắn giải thích, chúc mừng dành riêng cho Đỗ Hà. Họ không chia sẻ trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cả hai đang có vấn đề.

Vào thời điểm diễn ra đám cưới Đỗ Hà, Phương Nga gặp sự cố vì máy bay liên tục đổi giờ

Á hậu Phương Nga tên đầy đủ là Bùi Phương Nga, sinh năm 1998, từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 20 tuổi. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng gây ấn tượng bởi hình ảnh trí tuệ, bản lĩnh và nói tiếng Anh lưu loát. Ngoài sự nghiệp, Phương Nga cũng được ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào cùng nam diễn viên Bình An. Cặp đôi kết hôn vào năm 2022 sau hơn 4 năm yêu nhau, trở thành một trong những đôi vợ chồng được công chúng yêu thích.