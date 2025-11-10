Những ngày qua, bố mẹ G-DRAGON có mặt ở Việt Nam để ủng hộ concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank của con trai. Họ kín đáo sang Việt Nam vào ngày 7/11. Trong cả 2 buổi biểu diễn của G-DRAGON tại Hưng Yên (8-9/11), bố mẹ "ông hoàng Kpop" đều đến xem không vắng ngày nào. Sau khi 2 đêm concert của con trai kết thúc mỹ mãn, bố mẹ "anh Long" đã dành thời gian đi thăm thú Hà Nội. Sáng nay, "team qua đường" đã bắt trọn khoảnh khắc bố mẹ G-DRAGON đi tham quan đền Ngọc Sơn và hồ Gươm.

Trên mạng xã hội, khán giả rần rần chia sẻ khoảnh khắc bố mẹ "anh Long" bắt đầu du lịch Hà Nội. Nhiều fan nữ mong rằng hữu duyên gặp được "bố mẹ chồng Hàn Quốc". Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhắc mọi người không làm phiền đến bố mẹ G-DRAGON nếu may mắn gặp trên phố. Ngoài ra, nhiều fan cũng thắc mắc: bố mẹ của G-DRAGON đã xuống phố đi chơi, nhưng còn "chồng iu" đang ở đâu?

Fan Việt hy vọng "anh Long" chớ vội về Hàn Quốc sớm và dành chút ít thời gian đi chơi cùng bố mẹ trong chuyến lưu diễn ở Việt Nam lần này. Tuy nhiên, theo cộng đồng FAM quốc tế, G-DRAGON sẽ quay về Hàn Quốc trong chiều này (10/11) để chuẩn bị cho concert ở Hàn Quốc.

Bố mẹ G-DRAGON đi tham quan đền Ngọc Sơn, hồ Gươm vào sáng nay (Nguồn: joey.h228)

Bố mẹ G-DRAGON đến ủng hộ con trai trong cả 2 đêm concert

G-DRAGON được cho biết sẽ trở về Hàn Quốc trong hôm nay (10/11)

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã khép lại 2 đêm diễn bùng nổ và đáng nhớ với vô số khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác nhận có gần 100.000 người đã "cháy" cùng "anh Long" trong 2 đêm diễn vừa qua.

Kết thúc đêm diễn vào tối qua (9/11), ngôi sao xứ Hàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ Việt Nam, bịn rịn nói lời chia tay khán giả. Ekip của G-Dragon cũng chia sẻ loạt hình ảnh ấn tượng về 2 đêm diễn tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn “Übermensch”. Họ cũng gửi lời tri ân đến sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam: "Từ lúc bắt đầu tập luyện vào tháng 3 cho đến tháng 11, mọi người đã trải qua một hành trình rất bận rộn và không ngừng nghỉ. Tất cả đã rất vất vả, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều lịch trình phía trước, trong đó có đêm diễn tại Seoul. Chỉ cần nói rằng, chúng ta đã làm được trên cả tuyệt vời".

Sau thành công của concert "Übermensch" tại Việt Nam, không ít người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào việc G-DRAGON cũng như BIGBANG sẽ mang concert kỷ niệm 20 năm đến đất nước hình chữ S.

Concert G-DRAGON tại Việt Nam đã khép lại với nhiều khoảnh khắc khó quên

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8 - 9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

2 đêm concert không chỉ thu hút V.I.P Việt Nam mà còn cả người hâm mộ từ các nước lân cận, biến Việt Nam thành trung tâm giải trí hàng đầu của khu vực trong thời gian diễn ra concert. Hai đêm nhạc này hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.