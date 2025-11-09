Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đã diễn ra tại Ocean Park vào tối 8/11. Không chỉ khuấy đảo với loạt bản hit, G-Dragon còn khiến các fan Việt phải hú hét khi có màn cởi áo đổi outift ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc thay đồ không góc chết dưới camera của trưởng nhóm BIGBANG nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Việc G-Dragon trực tiếp lột đồ, thay đổi trang phục diễn "nghệ như phim" trên sân khấu diễn ra thường xuyên tại các concert trong khuôn khổ World Tour Übermensch. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu fan Việt được tận mắt chứng kiến "anh Long" thay đồ trước bàn dân thiên hạ. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã xem đi xem lại cả nghìn lần video thay đồ trên sân khấu của G-Dragon không biết chán, đồng thời hài hước cảnh báo những người khác đừng ngắm nhiều qua kẻo ngất ngây "anh Long" không thoát ra được.

Sống đủ lâu để thấy "anh Long" thay đồ ngay trên sân khấu concert ở Việt Nam

Khoảnh khắc thay đồ của "anh Long" gây sốt khắp mạng xã hội Việt

Visual, trang phục đẹp mãn nhãn của GD tại ngày 1 concert

Khoảnh khắc GD khoe cận visual, outfit sau khi đổi đồ của GD tại concert tại Osaka (Nhật Bản)

Màn thay áo trên sân khấu của "ông hoàng Kpop" ở concert Sydney. Hình ảnh này đã được tái hiện trong concert tại Việt Nam, khác ở chỗ là "anh Long" không cầm khăn lau camera

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 1 của "ông hoàng nhạc pop" kết thúc thành công tốt đẹp. Tại đêm diễn, G-Dragon khiến fan Việt ấm lòng khi đã gửi một thông điệp đầy xúc động đến toàn bộ khán giả Việt Nam. Trên màn hình LED khổng lồ, nam nghệ sĩ cùng ekip chia sẻ bằng 3 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn: "Có tin tức về thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và bão ở Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những ai bị ảnh hưởng. Cầu mong cuộc sống thường nhật và những trái tim tổn thương sớm được chữa lành. Chúc mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đang nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả".

G-Dragon cũng không giấu được sự hào hứng khi anh trở lại Hà Nội chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ sự kiện âm nhạc trên SVĐ Mỹ Đình vào tháng 6 vừa qua. Nam ca sĩ khiến fan Việt "xỉu up xỉu down" với chia sẻ "cực ngọt" rằng: "Thời tiết tốt hay xấu cũng không quan trọng. Chỉ cần được ở cùng khán giả là đủ rồi".

G-Dragon liên tục khiến fan Việt tan chảy trong concert

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8 - 9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

2 đêm concert không chỉ thu hút V.I.P Việt Nam mà còn cả người hâm mộ từ các nước lân cận, biến Việt Nam thành trung tâm giải trí hàng đầu của khu vực trong thời gian diễn ra concert. Hai đêm nhạc này hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.