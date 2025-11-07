Đây là lý do G-Dragon quyết định sang Việt Nam sớm bằng chuyên cơ riêng?

Concert [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank của G-Dragon sẽ diễn ra vào ngày 8-9/11 tại Ocean City - Vinhome Ocean Park (Hà Nội). Với lịch diễn này, ai cũng đinh ninh "anh Long" sẽ từ Hàn Quốc sang Việt Nam vào ngày 7/11, tức 1 ngày trước thềm concert. Thế nhưng, lần này G-Dragon lại không làm theo lịch trình thường thấy của giới nghệ sĩ. Anh khởi hành sang Hà Nội vào ngày 6/11. Không chỉ vậy, "ông hoàng Kpop" còn không đi các chuyến bay thương mại mà lựa chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Sau khi máy bay chở G-Dragon hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, fansite quốc tế đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ đội ngũ của "anh Long" vào lúc 15h30 phút (giờ Hàn Quốc) lên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn là về tình hình bão Kalmaegi (bão số 13) sắp đổ bộ vào Việt Nam. Điều này cho thấy sự lo lắng của ekip ngôi sao hàng đầu xứ Hàn trước diễn biến thời tiết phức tạp ở Việt Nam. Từ đó, fan quốc tế cho rằng có lẽ ekip của G-Dragon đã e ngại về việc bão đổ bộ sẽ ảnh hưởng đến lịch bay. Vì vậy, G-Dragon đã quyết định bay sớm sang Việt Nam bằng máy bay riêng để đảm bảo lịch diễn và chuẩn bị chu toàn cho world tour vào cuối tuần này. Thế nhưng, cho dù lý do thực sự G-Dragon sang Việt Nam sớm là gì đi nữa, fan cũng rất vui khi lại được nhìn thấy anh đặt chân đến mảnh đất hình chữ S biểu diễn.

G-Dragon bước xuống từ thẳng chuyên cơ lên xe riêng

Từ trong xe, G-Dragon hào hứng đưa tay chào fan, khiến đám đông như vỡ òa

Concert 8-9/11 mới diễn ra, nhưng "anh Long" đã có mặt ở Hà Nội vào tối 6/11

Ảnh chụp màn hình tin nhắn từ đội ngũ của "anh Long" cập nhật về tình hình thời tiết tại Việt Nam. Theo fansite quốc tế có lẽ vì lo ngại ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi đến lịch bay, ngôi sao xứ Hàn và ekip đã quyết định sang Việt Nam sớm

Với việc đến Việt Nam sớm, G-Dragon sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Các fan cũng đang rất thắc mắc không biết "anh Long" và ekip của mình ngày mai (7/11) sẽ làm gì, liệu có xuống phố tham quan và thưởng thức ẩm thực Hà Nội hay không. Cuối tháng 6, G-Dragon đã đến biểu diễn tại siêu sự kiện âm nhạc tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình và có màn tắm mưa lịch sử cùng fan Việt. Tuy nhiên, khi đó nam ca sĩ đến rồi đi nhanh như gió, khiến người hâm mộ Việt mới thở chung bầu không khí chưa được bao lâu đã phải chào tạm biệt, tiễn anh về nước.

Với việc sang Việt Nam sớm, fan hy vọng G-Dragon sẽ có những hoạt động bên lề concert thú vị ở Hà Nội

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8-9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

2 đêm concert không chỉ thu hút V.I.P Việt Nam mà còn cả người hâm mộ từ các nước lân cận, biến Việt Nam thành trung tâm giải trí hàng đầu của khu vực trong thời gian diễn ra concert. Hai đêm nhạc này hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.