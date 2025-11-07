Hương Giang quá khổ!

Vừa qua, tập 14 Sao Nhập Ngũ tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn với loạt thử thách khốc liệt, đậm tinh thần người lính. Tập mới nhất mở đầu với hội thao "Vận tải bằng phương tiện thô sơ", thử thách tái hiện hình ảnh người lính năm xưa đạp xe thồ trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Hai đội Aishh Đơn Giản (đội trưởng Trương Nam Thành, Diệu Nhi, Anh Tú, Cara, Huỳnh Anh, Hậu Hoàng, Xuân Phúc, Chi Pu, Hương Giang, Huỳnh Lập) và Cuộc Chơi Hay (đội trưởng Tim, Pewpew, Độ Mixi, Bình An, Kỳ Duyên, Linh Ngọc Đàm, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Hòa Minzy) được tăng cường lực lượng, mỗi đội gồm 17 chiến sĩ cùng thực hiện hai nhiệm vụ liên tiếp: vận chuyển 12 hòm đạn và 5 thương binh về điểm xuất phát an toàn.

Không khí thêm phần sôi nổi khi Hòa Minzy và Huỳnh Anh - hai "thương binh" đặc biệt - được mời trở lại thao trường. Sau nhiều lần kiến tập, Hòa Minzy muốn tham gia đến độ hóm hỉnh nói: "Ai mời cũng về hết!" khiến Tim và Trương Nam Thành cùng lúc chọn Hòa Minzy. Cuối cùng, Trương Nam Thành chọn Huỳnh Anh, còn Hòa Minzy về đội Tim.

Các chiến sĩ bước vào hội thao "Vận tải bằng phương tiện thô sơ"

Ngay từ khi hiệu lệnh vang lên, khí thế thi đấu bùng nổ trên thao trường. Đội Aishh Đơn Giản xuất phát sớm, nhưng Cuộc Chơi Hay nhanh chóng bắt nhịp và vươn lên dẫn trước. Hòa Minzy, dù vẫn đau lưng sau chấn thương cũ, vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ, khiến đồng đội và chỉ huy đều khâm phục.

Kỳ Duyên gây bất ngờ với thể lực vô cùng khỏe khi bế được thương binh lên "như em bé", còn Hương Giang thì "đóng vai thương binh khổ nhất hội thao" - hết bị ngâm nước, lại mắc kẹt không xuống được xe. Càng về cuối, cuộc đua càng nghẹt thở khi đội 2 bất ngờ tăng tốc, song đội 1 vẫn bền bỉ bám đuổi.

Kết quả chung cuộc, đội Aishh Đơn Giản hoàn thành phần thi với tổng thời gian 28 phút 30 giây (sau khi cộng lỗi), chỉ hơn Cuộc Chơi Hay đúng 1 phút.

Hương Giang trở thành "thương binh khổ nhất hội thao"

Sau giờ hội thao căng thẳng, các chiến sĩ tiếp tục bước vào nội dung huấn luyện quân y, phần học quan trọng nhằm trang bị kỹ năng sơ cứu, băng bó và chuyển thương. Dưới sự hướng dẫn của các đồng chí quân y, mọi người vừa học lý thuyết vừa thực hành với ba kỹ thuật cơ bản: băng vòng xoắn, băng số 8 và băng múi bưởi. Không chỉ mang tính huấn luyện chuyên môn, buổi học còn là dịp để các chiến sĩ rèn sự bình tĩnh, tỉ mỉ và tinh thần đồng đội trong tình huống khẩn cấp.

Không khí thao trường vừa nghiêm túc vừa rộn ràng tiếng cười. Anh Tú nhập vai thương binh diễn sâu đến mức giả ngất, khiến quân y Huỳnh Lập suýt làm hô hấp nhân tạo. Diệp Lâm Anh thì chú trọng hình thức đến mức… thắt nơ cho thương binh Trang Pháp. Chi Pu và Tim cũng là cặp đôi khiến cả thao trường náo loạn. Khi được giao sơ cứu cho "thương binh Tim bị rắn cắn", Chi Pu hỏi thẳng: "Có cần cởi không?" khiến mọi người ngỡ ngàng. Trong lúc Tim "than mất cảm giác tay trái", Chi Pu vẫn điềm tĩnh trấn an và kết thúc bằng lời khẳng định: "Đồng chí sẽ ổn thôi, tin tôi đi!".

Chi Pu sơ cứu cho Tim

Đến phần thị phạm tiếp theo, Diệu Nhi và Hậu Hoàng hoảng loạn khi bị đặt vào tình huống mô phỏng tiếng súng và khói lửa, phải sơ cứu cho các chiến sĩ được hóa trang vết thương vô cùng chân thật, khiến đồng đội chứng kiến cũng phải nổi da gà.

Dù phải băng bó cho thương binh nặng gấp đôi cân nặng của mình, Hậu Hoàng vẫn không bỏ cuộc và được chiến sĩ "thương binh" Lê Văn Thắng cho 10 điểm vì sự nhiệt tình. Trái lại, thương binh của Diệu Nhi "cảm thấy bị bỏ rơi" vì không được kéo vào bạt và nhiều lần bị Diệu Nhi bỏ lại để chạy sang hỗ trợ Hậu Hoàng.

Sau cùng, tất cả các chiến sĩ đều dành lời ngợi khen cho ekip sản xuất chương trình vì sự chuẩn bị, đầu tư để các chiến sĩ được trải nghiệm chân thực nhất tình huống thực tế chiến đấu.

Sau hội thao căng thẳng, các chiến sĩ bước vào huấn luyện quân y

Không khí thao trường vừa nghiêm túc vừa thư giãn

Sau giờ huấn luyện căng thẳng, không khí doanh trại trở nên nhẹ nhàng hơn với phần giải lao đặc biệt. Hòa Minzy và Anh Tú mang đến tiết mục Bắc Bling đầy năng lượng. Song song, một đồng chí chiến sĩ cũ và Diệp Lâm Anh cùng trổ tài hội họa, vẽ lại cảm nhận về bài hát nổi tiếng của Hòa Minzy.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Diệp Lâm Anh đã hoàn thành một bức chân dung "cô gái Kinh Bắc", nhận về cơn mưa lời khen từ chỉ huy và chiến sĩ. Hòa Minzy không khỏi ngạc nhiên trước khả năng hội họa của hai đồng đội, đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi từ bài hát của mình được minh họa bằng hai bức tranh quá độc đáo.

Hòa Minzy cũng nhân đó giới thiệu về vùng quê Bắc Ninh của mình, với hơn 500 lễ hội lớn nhỏ và “Di sản văn hóa phi vật thể” Quan họ được UNESCO công nhận.

Cô cũng nhờ ekip chụp ảnh lại 2 bức hình được đồng đội vẽ để phóng ảnh treo trong nhà. Thậm chí, Hòa Minzy còn xin… được mang cả tấm bảng vẽ về nhà luôn vì nơi Sao Nhập Ngũ 2025 sinh hoạt cũng không cách xa nhà mình là mấy.