Lần đầu làm mẹ, Ngô Thanh Vân kể những “sốc nhẹ” sau sinh và hành động tâm lý từ chồng khiến dân tình chỉ biết ước

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ hiếm hoi về hành trình làm mẹ đầy cảm xúc. Cô thẳng thắn thừa nhận, những tháng đầu sau sinh là khoảng thời gian đầy bỡ ngỡ, lúng túng — khi gần như 24/7 chỉ xoay quanh em bé. "Mình dùng hết thời gian để chăm con, đến mức quên mất phải chăm cho chính mình", nữ diễn viên bộc bạch.

Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ, sau sinh cô từng phải đối mặt với nhiều thay đổi về thể chất lẫn tinh thần: tắc tia sữa, mất ngủ triền miên, rối loạn hooc-môn... khiến cơ thể mệt mỏi và tâm lý dễ tổn thương. Nhưng điều khiến khán giả xúc động chính là khi cô kể về sự đồng hành của chồng – Huy Trần, người mà cô gọi vui là "ông bố của năm".

Mẹ bỉm Ngô Thanh Vân lần đầu làm mẹ ở tuổi U50

"Anh chăm vợ từ bên trong ra bên ngoài. Anh hỗ trợ mình từ việc cho em bé bú, tắm cho em, để vợ có thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên nhắc vợ cần chăm sóc chính mình, đừng quên đi bản thân", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Mới đây, màn tặng quà 20/10 của Huy Trần cũng khiến dân mạng "tan chảy" vì độ ngọt ngào. Món quà anh chọn cho vợ là set sản phẩm chăm sóc tóc & cơ thể chứa nguyên liệu thiên nhiên của Cỏ Cây Hoa Lá — thương hiệu Việt nổi tiếng với các sản phẩm lành tính, an toàn được mẹ bầu và mẹ sau sinh đặc biệt yêu thích.

Huy Trần lựa chọn bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm của Cỏ Cây Hoa Lá tặng vợ Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân bật mí, cô đã dùng các sản phẩm của Cỏ Cây Hoa Lá từ khi mang thai và đặc biệt yêu thích vì "vừa an toàn, vừa dễ chịu". Nữ diễn viên chia sẻ: "Thay vì dùng gừng hạ thổ như cách dân gian, mình dùng sữa tắm thảo dược Gừng Nghệ – vừa giữ ấm, vừa giúp da mềm mịn. Xơ gừng tươi trong sữa tắm dễ chịu, dùng xong da không khô mà còn mướt. Mình cũng thích dung dịch vệ sinh x2 Nano Nghệ hương cam, cảm giác mát và nhẹ nhàng lắm. Còn bội đôi dầu gội - xả thảo dược Gừng Sả thì cả hai vợ chồng đều dùng, tóc sạch, bồng bềnh và đặc biệt giúp mình giảm rụng tóc sau sinh." Ngoài ra sữa rửa mặt đậu đỏ cũng là sản phẩm cô đặc biệt yêu thích, dùng từ khi mang bầu đến giờ.

Hành trình làm mẹ của "đả nữ" vẫn tiếp tục, với nhiều điều mới mẻ và cả những giây phút tự chăm lại chính mình. Nhưng có lẽ, điều khiến công chúng cảm động hơn cả chính là hình ảnh một Ngô Thanh Vân rất đời thường – vẫn là người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, cũng có lúc quên đi bản thân, rồi lại học cách yêu thương mình nhiều hơn.

