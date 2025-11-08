Dàn sao Việt rần rần check in concert G-DRAGON tại Hà Nội: Diệu Nhi quá sung, nữ diễn viên 49 tuổi lần đầu "đu idol"

Tối 8/11, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] chính thức diễn ra tại Hà Nội và thu hút sự chú ý của khán giả. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn khán giả đã xuất hiện tại Ocean Park để sẵn sàng "quẩy" cùng "Anh Long" vào tối nay. Trong số hàng nghìn người cũng có những vị khán giả vô cùng đặc biệt là những nghệ sĩ Vbiz.
Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt như Á hậu Thuý Vân, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, TiTi HKT, diễn viên Quốc Anh... đã đồng loạt chia sẻ ảnh check in. Vợ chồng TiTi có mặt từ sớm, đầu tư hạng vé sang xịn để được ngắm trọn từng khoảnh khắc của idol. Diệu Nhi và hội bạn thông báo đã sẵn sàng hút hét hết mình. Đặc biệt nhấn, trong hội dự concert hôm nay có diễn viên Hồng Ánh. Nữ diễn viên cho biết 49 tuổi nhưng đây là lần đầu cô "đu idol".
Hai đêm concert của G-DRAGON sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, Hà Nội, do 8Wonder tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô nhất Việt Nam cuối năm nay, quy tụ lượng fan đông đảo từ nhiều quốc gia trong khu vực.
Theo ghi nhận, sân khấu của G-DRAGON được dựng khổng lồ, bao phủ khu vực trung tâm Ocean Park với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất. Theo ước tính, hơn 50.000 khán giả sẽ có mặt trong đêm diễn. Sức hút khủng khiếp của G-DRAGON tại Việt Nam khiến nhiều fan kỳ vọng Übermensch sẽ trở thành một trong những concert hoành tráng nhất lịch sử Kpop tại Việt Nam.
G-DRAGON xuất hiện tại sân khấu để thực hiện buổi soundcheck cùng người hâm mộ sở hữu vé VIP và VVIP