Sau hôn lễ hoành tráng, đầy đủ các nghi lễ ở Thanh Hoá (quê cô dâu) và Quảng Trị (quê chú rể) thì Đỗ Hà và Viết Vương tiếp tục tổ chức tiệc cưới chiêu đãi bạn bè, người thân tại Hà Nội. Theo đó, ngày trọng đại của cặp đôi sẽ diễn ra vào chiều 9/11, tại một khách sạn sang trọng và đắt đỏ. Trước ngày cưới, Đỗ Thị Hà cũng hé lộ những hình ảnh cưới được "cất kho" bấy lâu nay. Ngoài bộ ảnh chụp tại Châu Âu, cô dâu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương còn thực hiện 4 concept với các phong cách khác nhau trong studio.



Hoa hậu Đỗ Hà chọn váy cưới tinh tế, vừa kín đáo vừa thanh lịch khoe trọn lợi thế hình thể là đôi chân dài 1,1m và vòng eo con kiến. Cặp đôi sử dụng hoa tươi để chụp ảnh, nhìn qua đã biết sự đầu tư và chỉn chu cả hai dành cho dịp đặc biệt. Đáng chú ý nhất, Viết Vương và Đỗ Hà còn thực hiện 1 bộ ảnh diện áo dài thể hiện vẻ đẹp truyền thống. Những khoảnh khắc của tân lang tân nương được khen ngợi vừa đẹp vừa sang xịn lại vô cùng ý nghĩa.

Hoa hậu Đỗ Hà ngại ngùng khi sánh đôi bên chồng thiếu gia

Visual ngời ngời, ngập tràn hạnh phúc của cô dâu khi chụp ảnh cưới

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy cúp ngực, khoe vóc dáng gợi cảm

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen tinh tế, có gu khi chọn váy cưới

Thiếu gia Viết Vương nay đã bớt "ngại" camera hơn hẳn

1 ngày trước thềm lễ cưới của Đỗ Hà, nhiều Hoa hậu, Á hậu Vbiz như Lương Thuỳ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Bùi Khánh Linh, Ngọc Thảo, Thuý An, Tâm Như, Tiểu Vy, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung... cũng thể hiện sự hào hứng, nôn nao chờ được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi hot nhất tháng 11.

Thần thái không chê vào đâu được của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cô từng tiết lộ chưa bao giờ nhận show váy cưới để được diện chiếc váy cho riêng mình lần đầu tiên

Doanh nhân Viết Vương trẻ trung, chú rể hot nhất nhì dạo gần đây

Ngoài những bộ váy cưới sang xịn, cả hai còn thực hiện bộ ảnh đậm nét truyền thống

Trước khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có quãng thời gian yêu kín tiếng nhưng thường xuyên bị "team qua đường" tóm dính. Viết Vương năm nay 31 tuổi, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Trước khi trở thành chồng Đỗ Hà thì Viết Vương rất kín tiếng, trang cá nhân cài chế độ riêng tư.

Trước đó, trong lễ cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Hà nhắn nhủ chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".