Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục phủ sóng ở nhiều chương trình, từ Anh Trai Say Hi, Running Man, A.I Là Ai?.... Song song đó, Trấn Thành cũng đang tất bật hoàn thiện dự án phim điện ảnh mới dự kiến ra rạp dịp Tết 2026 - Thỏ Ơi.

Lịch trình dày đặc đến mức khán giả phải thốt lên "nhìn Trấn Thành thôi cũng thấy mệt giùm" - bởi dù xuất hiện ở bất kỳ vai trò nào, nam nghệ sĩ cũng luôn dốc toàn bộ năng lượng cho công việc. Thế nhưng, đằng sau cường độ làm việc khủng ấy, Trấn Thành lại vừa có chia sẻ rất thật về nỗi lo lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Không ngoa khi nói Trấn Thành đang là nghệ sĩ có độ phủ sóng nhiều nhất hiện tại

Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về việc "chạm vào điều gì cũng thành công" và liệu có sợ thất bại hay không, Trấn Thành cho biết điều khiến anh lo lắng nhất lúc này không phải là danh tiếng, mà là… sức khỏe.

Trấn Thành nói: "Điều mà tôi lo lắng nhất chính là lo sẽ không còn sức khỏe. Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ. Điều tôi lo thứ hai là lo cái đầu mình bị cũ đi, tôi sợ cảm giác đó. Nếu cứ làm thứ mình đang làm, nó vẫn tốt nhưng không còn hợp thời thì đó là cảm giác còn đáng lo hơn cả nỗi sợ thất bại.

Việc một nghệ sĩ có sản phẩm chưa thành công là chuyện bình thường. Thị hiếu mà, sẽ có lúc mình thắng và có lúc mình chưa thắng. May mắn cho đến giờ, tôi chưa bị thua trận nào. Nhưng để làm được điều đó, tôi luôn phải quan sát và cập nhật liên tục. Tôi cảm ơn là mình có thứ năng lượng luôn biết nhìn lại bản thân sau mỗi chặng đường, và từ đó lại nhìn về phía trước. Tôi luôn luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi, gặp gì trên đời cũng lao vào học - từ gặp một người trẻ đến một người nhỏ hơn, hay thậm chí từ một người mà nhìn là biết người ta dở hơn mình luôn. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình, và cái đó lại đáng học thì phải học thôi.

Ngay cả khi làm việc, tôi cũng không đặt mục tiêu mình phải là số một. Mục tiêu duy nhất của tôi là không được đầu hàng mà phải luôn tiến về phía trước, tới đâu thì tới. Vô tình cái cách làm việc như vậy lại dẫn tôi đến những thành tích mà tôi đang có hiện nay. Khi làm Bố Già hay Mai - đó đều là những bộ phim Việt được ra mắt vào dịp Tết, vốn được coi là thời điểm rất buồn của điện ảnh Việt. Một bài toán mà theo tôi là chẳng hề an toàn chút nào. Nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin vào chân lý của mình trong việc kể những câu chuyện đủ hay thì mọi người sẽ lắng nghe. Đó cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời của tôi - làm gì là cắm đầu làm, kết quả ra sao là chuyện của nó. Áp lực duy nhất chỉ là ngày mai mở mắt ra mà không biết làm gì, hẳn ngày đó tôi sẽ thấy rất thê thảm. May là đến giờ này, tôi vẫn biết mai mình phải làm gì".

Cường độ làm việc dày đặc khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước năng lượng bền bỉ của Trấn Thành. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài luôn rạng rỡ trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ cũng từng thừa nhận sức khỏe đã bắt đầu ảnh hưởng bởi tuổi tác. Trước khi tham gia ghi hình Running Man Vietnam mùa 3, anh từng nói vui về tình trạng hiện tại của mình:

"Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi".

Trấn Thành cũng thừa nhận sức khoẻ đã bắt đầu ảnh hưởng bởi tuổi tác